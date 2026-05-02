◇米女子ゴルフツアー リビエラマヤ・オープン第2日（2026年5月1日 メキシコ エルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）

第2ラウンドが行われ、10位から出た勝みなみ（27＝明治安田）は68で回り通算7アンダーで4位に浮上。首位と2打差で決勝ラウンドに進んだ。

初日4位の原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）は72で回り4アンダーで11位に後退した。

同じく4位スタートの桜井心那（22＝王子ホールディングス）は74と落とし2アンダーで20位に順位を下げた。

初日97位と出遅れた渋野日向子（27＝サントリー）は70で回り、71の前回大会覇者・岩井千怜（23＝Honda）、74の岩井明愛（23＝Honda）、75の西村優菜（25＝スターツ）と並びカットライン上の2オーバー62位で予選を通過した。

吉田優利（26＝エプソン）は3オーバーの76位。笹生優花（24＝アース製薬）は14オーバーの119位で予選落ちした。

前週メジャー大会シェブロン選手権を制した世界ランク1位のネリー・コルダ（27＝米国）が67で回り、69のブリアナ・ドー（36＝米国）とともに9アンダーで首位に立った。