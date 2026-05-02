俳優の逸見太郎が4月30日、自身のインスタグラムを更新。息子と神奈川県の「藤子・F・不二雄ミュージアム」を訪れたことを伝えた。



【写真】在りし日の父と やさしいパパの表情を見せる逸見政孝さん

「#myboy7歳のバースデイ」のハッシュタグをつけた投稿で、逸見は「昭和の日、息子の誕生日リクエストで #藤子F不二雄ミュージアム へ行ってきました」と伝えた。2019年4月29日の「平成最後の昭和の日」に長男が誕生したことをインスタグラムで報告しており、「昭和の日」は今年から小学生となった長男の誕生日にあたる。



藤子ワールドの人気キャラクターをながめる息子をキャップ姿で見つめる逸見はやさしいパパの顔。ドラえもんの顔のデザインに盛り付けられたカレーなどの写真もアップした。「息子は大はしゃぎ。 そしてオヤジは、展示を見ながら昭和の空気をしみじみ懐かしむ時間に 良い誕生日になりました」と結んだ。



逸見の父は元フジテレビアナウンサーの政孝さん。局アナ時代に「FNNスーパータイム」のキャスターを務め、フリーに転身後は日本テレビ系「クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!」や「平成教育委員会」(フジテレビ系)などのバラエティー番組で活躍し、お茶の間の人気者に。1993年にがんのため48歳で亡くなっている。



3月1日、4月2日には亡き父の思い出の写真を公開し、小冊子の連載で父について触れたことを明かし、「書きながら、思い出がいろいろよみがえってきて...ちょっと照れくさいけれど、嬉しい時間でした。」と振り返っている。ファンからは「いつまでも心の中にいます」などのコメントが寄せられていた。



1996年に米ボストンのエマーソン大を卒業した逸見は98年、北野武監督の映画「HANA―BI」で俳優デビュー。2009年からTOKYO MX「5時に夢中！」の司会を務めた。13年に一般女性と結婚したことを発表した。



（よろず～ニュース編集部）