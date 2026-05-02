『かのサンド』5月のナレーターは島崎信長「“私でいいんだろうか？”と正直思いました」【コメント】
お笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）と狩野英孝が「住みたくなる街」をテーマにひとつの街を取り上げ、その魅力を知るべく散歩する新番組『かのサンド』（毎週日曜10：00）で番組を“声”でリードする5月からのマンスリーナレーターを声優の島崎信長（崎＝たつさき）が担当することが決定した。
【画像】「新しい命が誕生」島崎信長の報告（コメント全文）
『かのサンド』では、旅歩き番組では欠かせない存在のナレーターを、ゲストが月替わりで担当している。これまで、鈴木京香や本郷奏多、山寺宏一、宮藤官九郎、Hey! Say! JUMP・八乙女光など、東北にゆかりのあるそうそうたる面々が出演してきた。お店を紹介する単なるナレーションにとどまらず、自由なツッコミや小話などでサンドと狩野の旅を彩ってきており、ナレーターごとに異なる個性にも注目だ。そしてこのたび、５月のマンスリーナレーターに島崎が決定した。
島崎は、宮城県塩竃市出身の声優。2009年に声優デビュー後、『刃牙』シリーズ・範馬刃牙役、『呪術廻戦』（毎日放送・TBS系ほか）・真人役、『ブルーロック』（テレビ朝日系ほか）・凪誠士郎役など、さまざまな人気作の声優を担当。2016年には狩野、サンドの３人も務めている「みやぎ絆大使」に就任し、声優活動をしながら、地元・宮城県のPRにも力を入れている。かのサンドの２人とは、昨年開催され、番組でもたびたび話題になる「宮城県人会」に参加したことから縁がつながり、今回のオファーに至ったという。
島崎はそんなオファーに「私でいいんだろうか」と最初は戸惑いを覚えたそうだが、ナレーション収録を通して「おじさんが楽しそうにわちゃわちゃしながらおいしいものを食べたり、すてきな場所に行ったり、ふざけあったりしていて、本当にいいな、と（笑）」と、『かのサンド』の旅を楽しめたそう。さらに、自身も３人と同じおじさんになったからこそ、ますます刺さる部分があったそうで…？そんな島崎のナレーションに注目が集まる。
■島崎信長コメント
・ナレーションのオファーを受けての感想
「“私でいいんだろうか”と正直思いました（笑）。もちろん、私も宮城県人ですし、光栄なことなんですけど、宮城の大先輩である山寺宏一さんなら大納得なんですが、“えぇ！島崎信長で本当にいいんですか！？“と心配になりました。でも、お声がけいただけて本当にうれしかったです」
・ナレーションをしてみての感想
「おじさんが楽しそうにわちゃわちゃしながらおいしいものを食べたり、すてきな場所に行ったり、ふざけあったりしていて、本当にいいな、と（笑）。自分がおじさんになって余計にこの良さがわかってきたというか、老若男女誰が見ても楽しめる番組だとは思うのですが、おじさんにはすごく刺さって（笑）。でも、どんなおじさんでも良いわけじゃなくて、このお三方だからこそのかわいらしさもすごくあって、すてきな番組だなと思いました」
・今回のロケのVTRを見ての感想
「夕飯時に訪れた鎌倉の葉山牛が印象に残っていますね。限られたお店でしか提供していないと言われている葉山牛のしゃぶしゃぶとすき焼きという“わんぱくセット”がでてきまして、ちょうど僕もおなかがすいてきた時だったので、収録中なのでダメなんですけど、おなかが鳴っちゃいそうになりました（笑）。でもそこでまたおじさんたちが“あれ？消えてなくなった？”とかって楽しそうにしていて、そこがすごく印象に残っていますね。あのすき焼きとしゃぶしゃぶにはやられました…！」
・視聴者の皆さんへのメッセージ
「宮城県人というご縁で、宮城県人会というすてきな場所に山寺さんとのご縁のおかげでお呼びいただけて、もしかしたらそういうご縁でこの番組にも呼んでいただけたのかと思っています。とても楽しい番組ですし、ゲストもナレーションもかのサンドのお三方も宮城県人がたくさん登場しますので、よかったら宮城のオーラなんかも感じていただき、宮城県にも足を運んでいただけたら幸いです」
【画像】「新しい命が誕生」島崎信長の報告（コメント全文）
『かのサンド』では、旅歩き番組では欠かせない存在のナレーターを、ゲストが月替わりで担当している。これまで、鈴木京香や本郷奏多、山寺宏一、宮藤官九郎、Hey! Say! JUMP・八乙女光など、東北にゆかりのあるそうそうたる面々が出演してきた。お店を紹介する単なるナレーションにとどまらず、自由なツッコミや小話などでサンドと狩野の旅を彩ってきており、ナレーターごとに異なる個性にも注目だ。そしてこのたび、５月のマンスリーナレーターに島崎が決定した。
島崎はそんなオファーに「私でいいんだろうか」と最初は戸惑いを覚えたそうだが、ナレーション収録を通して「おじさんが楽しそうにわちゃわちゃしながらおいしいものを食べたり、すてきな場所に行ったり、ふざけあったりしていて、本当にいいな、と（笑）」と、『かのサンド』の旅を楽しめたそう。さらに、自身も３人と同じおじさんになったからこそ、ますます刺さる部分があったそうで…？そんな島崎のナレーションに注目が集まる。
■島崎信長コメント
・ナレーションのオファーを受けての感想
「“私でいいんだろうか”と正直思いました（笑）。もちろん、私も宮城県人ですし、光栄なことなんですけど、宮城の大先輩である山寺宏一さんなら大納得なんですが、“えぇ！島崎信長で本当にいいんですか！？“と心配になりました。でも、お声がけいただけて本当にうれしかったです」
・ナレーションをしてみての感想
「おじさんが楽しそうにわちゃわちゃしながらおいしいものを食べたり、すてきな場所に行ったり、ふざけあったりしていて、本当にいいな、と（笑）。自分がおじさんになって余計にこの良さがわかってきたというか、老若男女誰が見ても楽しめる番組だとは思うのですが、おじさんにはすごく刺さって（笑）。でも、どんなおじさんでも良いわけじゃなくて、このお三方だからこそのかわいらしさもすごくあって、すてきな番組だなと思いました」
・今回のロケのVTRを見ての感想
「夕飯時に訪れた鎌倉の葉山牛が印象に残っていますね。限られたお店でしか提供していないと言われている葉山牛のしゃぶしゃぶとすき焼きという“わんぱくセット”がでてきまして、ちょうど僕もおなかがすいてきた時だったので、収録中なのでダメなんですけど、おなかが鳴っちゃいそうになりました（笑）。でもそこでまたおじさんたちが“あれ？消えてなくなった？”とかって楽しそうにしていて、そこがすごく印象に残っていますね。あのすき焼きとしゃぶしゃぶにはやられました…！」
・視聴者の皆さんへのメッセージ
「宮城県人というご縁で、宮城県人会というすてきな場所に山寺さんとのご縁のおかげでお呼びいただけて、もしかしたらそういうご縁でこの番組にも呼んでいただけたのかと思っています。とても楽しい番組ですし、ゲストもナレーションもかのサンドのお三方も宮城県人がたくさん登場しますので、よかったら宮城のオーラなんかも感じていただき、宮城県にも足を運んでいただけたら幸いです」