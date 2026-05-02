ぷっぷさんの漫画「公園で起きたwhy？な出来事」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

娘を連れて公園に行ったパパ。娘は、そこに居合わせた男の子と滑り台で遊んでいました。すると男の子が滑り台を逆走。それを見ていた別のパパが…という内容で、読者からは「ちゃんと謝ってほしい！」「理不尽すぎる」「パパの対応が冷静ですごい」などの声が上がっています。

一方的な思い込みが招いた“理不尽な一幕”

ぷっぷさんは、インスタグラムで作品を発表しています。「すくぱらNEWS」で「宗教2世と結婚しました」を連載中で、Kindleでも販売しています。ぷっぷさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

ぷっぷさん「夫から話を聞いたときに驚きましたが、理不尽すぎて思わず笑ってしまいました。見ず知らずの人にここまで叱られることもなかなかないので、面白いエピソードとして描こうと思いました」

Q.旦那さまは、この出来事についてどのように話していたのでしょうか。

ぷっぷさん「夫は家に帰るなり、ものすごく笑いながら話してくれました。あまりに理不尽に怒られたので、怒りというより面白かったようです。特に、『いえ、違います』ときっぱり2回答えたところがポイントだったようです」

Q.ぷっぷさんは、この出来事を聞いてどう思いましたか。

ぷっぷさん「間違えて怒ったパパが謝らないで立ち去るのには驚きました。でも、それも含めて面白かったです。夫はかわいそうでしたが…（笑）」

Q.この男の子は、知っている子だったのですか。

ぷっぷさん「初めて会った子だったのですが、娘は割と誰とでも仲良くなるので、一緒に遊んでいたようです」

Q.このパパには、その後も公園で会いましたか。

ぷっぷさん「あの出来事以降、このパパには会っていません。会ったら気まずいので、よかったです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ぷっぷさん「怒られても動じないで、冷静に対応した夫への称賛をいただきました。他には、『間違えたら謝ってほしい』などのコメントもありました」