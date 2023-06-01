「ドラクエ」のスライムたちをモチーフにした小皿4種がスクエニe-STOREで本日発売醤油を注ぐとキャラクターが浮かび上がる
【スマイルスライム 和シリーズ 浮かびあがる醤油皿（4種）】 5月2日 発売 価格：各1,320円
【スマイルスライム 和シリーズ 浮かびあがる醤油皿（4種）】
スクウェア・エニックスは、「スマイルスライム」の和シリーズから「ドラゴンクエスト」シリーズのキャラクターをモチーフにした醤油皿4種類をスクウェア・エニックス e-STOREストアで5月2日に発売する。価格は各1,320円
今回発売されるのは、醤油を注ぐとキャラクターたちが浮かび上がる小皿。「スライム」、「キングスライム」、「スラミチ」、「ちいさなメダル」の4種類がラインナップされているが、キングスライムは予約の時点で在庫切れになっている。
「スマイルスライム 和シリーズ 浮かびあがる醤油皿」（4種）【スライム】 【キングスライム】 【スラミチ】 【ちいさなメダル】
【スマイルスライム 和シリーズ 浮かびあがる醤油皿（4種）】
サイズ：約8×1.8cm（横×高さ）
素材：磁器
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX