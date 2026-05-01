しゅふJOBが主催する「しゅふ川柳2026」。4回目となる今年は、過去最多の6700句以上が集まりました。

【写真を見る】世相を反映 “はたらく”で一句 「仕事は誰にほめられたい？」

「わかる〜！」と思わずうなずいてしまう“名も無き家事”について詠んだ句もご紹介します。

「わかる〜」しゅふ川柳 名もなき家事も

【「しゅふの日常」部門 大賞】

「寝ない子と 寝てる夫と 寝たい妻」（東京都・43歳）

【「名もなき家事」の句も】

「帰宅後に 『水筒出して』 計8回」（40歳女性）

「トイレ紙 芯だけ残して 去る家族」（39歳女性）

「麦茶ボトル 数ミリ残して 冷蔵庫」（57歳女性）

日比麻音子キャスター：

実家だと、麦茶ボトルは「誰かがやってくれるだろう」と謎の期待もあって、残してしまいますね。

蓮見孝之キャスター：

牛乳のパターンもありますよね。

“はたらく”川柳 世相を反映する句も

山内あゆキャスター：

「はたらく」部門もご紹介します。

【「はたらく」部門 大賞】

「賃上げを 追い越していく 物価高」（福岡県・35歳）

【「はたらく」部門 ほかには】

●「趣味『仕事』 今は総理に 誉められる」（69歳男性）

●「残業代 NISAに入れて また残業」（28歳男性）

GWにまつわる一句 「孫が来る前にやっておくこと」？

【GWに共感できる句も…】

●「休日は 休みではなく 三食日」（48歳女性）

●「米よりも しゅふの疲れが 備蓄され」（50歳男性）

日比キャスター：

米不足で、ご飯の代わりになるメニューを考えるだけでも疲れますよね。

山内キャスター：

街の人にも一句詠んでもらいました。

30代新婚夫婦

「連休前 結婚式して 破産済み」

60代夫婦

「貴重品 孫が来る前に 片づける」

蓮見キャスター：

（片づけは）孫に貴重品を壊されてしまうおそれもありますからね。この季節は五月人形も片付けておかないといけないかもしれません。