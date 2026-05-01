LGエレクトロニクス・ジャパンは、27インチ4Kモニター『27U711B-B』を販売店限定モデルとして、5月中旬より順次発売することを発表した。価格はオープン価格で、予想実売価格は42,000円前後（税込）となる。

本製品は、広視野角と自然で鮮やかな色再現を特徴とするIPSパネルを採用した4Kモニター。デジタルシネマ規格「DCI-P3」を90%（標準値）カバーし、HDR10にも対応する。

画面解像度は4K（3840×2160）で、フルHDの4倍となる情報量を表示できるため、仕事や作業効率の向上が期待できるという。視野角は上下178°／左右178°となっている。なお、HDR10での表示には対応コンテンツが必要となる。

長時間の作業に配慮した機能として、画面のちらつきを抑える「フリッカーセーフ」、ブルーライトを抑えるピクチャーモード「ブルーライト低減モード」を搭載。さらに、色の判別がつきにくいユーザー向けの色覚調整モードも備える。

インターフェースはDisplayPort 1.4、HDMI、ヘッドホン（ステレオミニジャック）を各1つ搭載。3辺フレームレスのスリムなボディにより省スペース設置が可能で、スタンドは前-5°／後15°のチルトに対応する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）