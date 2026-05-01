松本ぷりっつによるコミックエッセイ『松本ぷりっつのダンナ50歳 うちの3姉妹のお父さん、楽しく健康イケオジ部！』（竹書房）が、4月30日（木）に発売された。

【画像】『松本ぷりっつのダンナ50歳 うちの3姉妹のお父さん、楽しく健康イケオジ部！』試し読み

「うちの3姉妹」のフーちゃん、スーちゃん、チーちゃんがみんな大人になり、お父さんもアラフィフに。パッとみはフツー体型だけど、年相応にお腹はぽっこり。さらには健康診断で要精密検査の結果が出てしまう。そこで「健康診断の数値を改善してお腹をへこませる。あわよくばイケオジにもなる！」ことを目標に運動を始めることに。チャレンジしたのは「大人の体力測定」「リレー形式のトレイルラン」「男性バレエ」「絶叫アスレチック」「ハーフマラソン」「ボイストレーニング」「山登り」などなど。伴走する妻のぷりっつさんと一緒に、がんばるお父さん。楽しく健康になるイケオジ部の活動が始まる。

■著者情報松本ぷりっつ1月12日、埼玉県生まれ、血液型O型。「ザ・マーガレット」でマンガ家デビュー。その後2005年にブログ「うちの3姉妹」を開設し、空前の大ヒット。そのブログを書籍化した『うちの3姉妹』（1）～（16）巻は累計300万部を突破。現在は子育てWEB漫画「すくすくパラダイスぷらす」にて「うちの3姉妹」の続編「うちはおっぺけ～3姉妹といっしょ」を独占配信中。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）