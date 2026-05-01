「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』。

4月28日（火）に放送された第1話では、ABEMAの現役女性アナウンサー・西澤由夏がデート相手にドン引きしてしまう場面があった。

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同番組は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。

人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。

その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。

スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務める。

◆西澤アナ、ハイスぺ男子にドン引き…

婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意されており、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合う。

第1話では、さっそく3人が年収・年齢ランキングなどの限られた情報から最初のデート相手を指名し、選ばれた男性たちがペントハウスを訪れることに。

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現役アナウンサーのゆかが「年収ランキング10位」「カナダの名門大学卒の帰国子女」という情報から選んだのは、年収1400万円で外資系IT企業に勤めるシュン。しかし、他の男性たちが続々とペントハウスに到着するなか、シュンだけが大遅刻するという波乱の幕開けに。

レストランでひとり待つことになり、「いきなり遅刻…」と困惑するゆかに対し、シュンは「大変申し訳ございません」「楽しみすぎて寝れなくて、寝坊した」と謝罪する。

さらにシュンが明かした起床時の行動に、ゆかは思わず「えっ…」と絶句。スタジオMC陣も「めちゃくちゃ引いてない？」「いやぁ、これは…」と不穏な空気を読みとった。

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また、デートが終盤に差し掛かると、女性たちに「この男性との『ゼロ日婚約』を希望する場合は、合鍵を渡してハウスに招待してください。婚約を希望せず合鍵を渡さない場合、この男性とは二度と婚活をすることができません」という過酷なルールが通知される。

これにはMCの夏菜らも思わず「マジか…」「先に言ってよー！」と声を上げていた。