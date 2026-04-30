ザ・リッツ・カールトン大阪で堪能♡ベリー尽くしの贅沢アフタヌーン＆ブッフェ

初夏の訪れとともに、心ときめくスイーツ体験を楽しみたい方に朗報です♡ザ・リッツ・カールトン大阪では、ベリーの魅力を存分に味わえるアフタヌーンブッフェと、日本茶と融合した上質なアフタヌーンティーが登場。華やかで繊細なスイーツと、洗練された空間が織りなすひとときは、自分へのご褒美や大切な人との時間にぴったり。初夏ならではの特別な美味しさを堪能してみませんか♪

ベリー尽くしの贅沢ブッフェ

2026年4月28日（火）～6月24日（水）の期間、「ストロベリー ベリー～ベリーが奏でるアンサンブル～」を開催。

場所は1階イタリア料理「スプレンディード」、時間は2:30p.m.～5:00p.m.（90分制）。価格は平日大人7,000円・子ども3,500円、土日祝は大人7,500円・子ども3,750円です。

ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリー、ブラックベリーなど多彩なベリーを使用したスイーツがずらり。

ピスタチオチェリーケーキストロベリークリームやラズベリーとココナッツケーキ、柚子風味のブルーベリーモンブランなど、見た目も可愛らしく華やかなラインナップです。

さらにライブデザートには「クッキーシュークリームベリーソース」が登場。目の前で仕上げられる特別感も魅力です。

ラ・メゾン・デュ・ショコラのアフタヌーンティー登場♡カカオ香る贅沢な春時間

日本茶と楽しむ優雅ティー

2026年4月24日（金）～6月17日（水）には、「アーリーサマーエレガンスウィズジャパニーズティー」を1階「ザ・ロビーラウンジ」で開催。

価格は7,800円、カクテル付き9,800円、シグネチャーアフタヌーンティーは12,000円です。

日本茶専門店「おちゃらか」の多彩なお茶とともに、ココアニブジュレほうじ茶ダークチョコレートクリームや、カシス風味の紅茶ゼリーライト煎茶ムースなど、和と洋が融合したスイーツが楽しめます。

セイヴォリーも充実し、スモークサーモンのキッシュほうじ茶風味クリームチーズなど、奥深い味わいが広がります。

ランチでも楽しむベリーの魅力

同じく「スプレンディード」では、2026年4月28日（火）～6月23日（火）の平日限定でランチブッフェも開催。時間は11:30～14:00（120分制）、価格は大人7,000円・子ども3,500円です。

ローストビーフやスズキのグアゼットなど本格イタリアンに加え、ベリーを使ったスイーツも豊富に揃い、食事からデザートまで満足度の高い内容となっています。

初夏のご褒美時間を♡

初夏の爽やかな季節にぴったりな、ベリーと日本茶の贅沢なコラボレーション。ザ・リッツ・カールトン大阪が提案する多彩なプランは、どれも五感を満たしてくれる特別な体験です。

華やかなスイーツとともに過ごす優雅なひとときは、日常を忘れさせてくれるはず♡自分へのご褒美や大切な人との時間に、ぜひ訪れてみてください♪