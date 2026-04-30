【2026年5月の運勢】しし座（獅子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年5月のしし座（獅子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、しし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
スーパースター！
・全体運
突破口になれそう。あなたの発言、行動が、煮詰まった状況を打ち破るきっかけになっていくでしょう。そのためには、口火を切り、場を仕切り、目立つ存在になる必要があります。と、言われましても……と、日和ってしまうのでは？ 無理もありません。ここ数年、もっと言えば、十何年もの間、あなたは、波風を立てずに穏やかキャラで生き延びてきたはずです。自己主張もさりげなく、アフターフォロー的にするやり方を選んできたのでは？
でも、そろそろ、本来の自分に立ち戻るタイミングというわけ。「説得しよう」「引っ張ろう」と思わなくて大丈夫。大事なのは、「私はこう考える」「こうする」という意志表示だけ。人が、時代がついてきます。
・社交運
最初は、一人、もしくは、ごく限られた少人数の支援者でしょう。でも、自分の信じる道を進めばいいのです。淡々と進めていくうちに、不思議と賛同者が集まってくることに。正直な飾らないあなたでいることが、何よりの誠意になるはず。ゴールデンウイークは、洗練されたサービスを求めて。三ツ星の宿、一流店、老舗などをチョイスすると、格上げ効果も期待できます。連休明けは、報告、連絡、相談をマメに。話し合いで、面白い着地をしそう。
・恋愛運
恋は、察してちゃん注意報。言わなくても分かってほしいで、こじらしてしまうかも？ テレパシーを信じるよりも言葉でお願いする方が早いはず。新しいご縁は、年齢差のある相手に注目を。デートは、静かな場所へ。
ラッキーポイント……ブルーブラック、ジャケット、腕時計、バス通り
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
しし座（7月23日〜8月22日生まれ）カムバック！
スーパースター！
・全体運
突破口になれそう。あなたの発言、行動が、煮詰まった状況を打ち破るきっかけになっていくでしょう。そのためには、口火を切り、場を仕切り、目立つ存在になる必要があります。と、言われましても……と、日和ってしまうのでは？ 無理もありません。ここ数年、もっと言えば、十何年もの間、あなたは、波風を立てずに穏やかキャラで生き延びてきたはずです。自己主張もさりげなく、アフターフォロー的にするやり方を選んできたのでは？
・社交運
最初は、一人、もしくは、ごく限られた少人数の支援者でしょう。でも、自分の信じる道を進めばいいのです。淡々と進めていくうちに、不思議と賛同者が集まってくることに。正直な飾らないあなたでいることが、何よりの誠意になるはず。ゴールデンウイークは、洗練されたサービスを求めて。三ツ星の宿、一流店、老舗などをチョイスすると、格上げ効果も期待できます。連休明けは、報告、連絡、相談をマメに。話し合いで、面白い着地をしそう。
・恋愛運
恋は、察してちゃん注意報。言わなくても分かってほしいで、こじらしてしまうかも？ テレパシーを信じるよりも言葉でお願いする方が早いはず。新しいご縁は、年齢差のある相手に注目を。デートは、静かな場所へ。
ラッキーポイント……ブルーブラック、ジャケット、腕時計、バス通り
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)