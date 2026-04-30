「雰囲気いつもと違う！」エルフ荒川、清楚系の“すこし違う自分”に「姫すぎ」「マジで可愛すぎる！」反響
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは4月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。普段のギャルメイクとは異なる落ち着いた雰囲気のメイク姿を披露しました。
【写真】エルフ・荒川の落ち着いたメイク姿
今回の姿は婚活リアリティショー『時計じかけのマリッジ』（ABEMA）で司会を務めた際のもの。「この感じのメイクでｽﾀｼﾞｵにガッツリ居させてもらうのは初めてやから緊張していました」と明かしつつも、番組の内容に夢中になるあまり緊張を忘れてしまったというエピソードも披露しています。
ファンからは「雰囲気いつもと違う！」「すごく可愛い」「あら可愛い」「姫すぎ」「いつものギャル感じゃない荒川さんもまた、良きです」「マジで可愛すぎる！」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】エルフ・荒川の落ち着いたメイク姿
「あら可愛い」荒川さんは「すこし違う自分で参加させて頂いております」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目はメイクがよく分かる顔のアップ、2枚目はピンクと白を基調にしたコーディネートでソファに腰掛ける全身ショットです。普段のエネルギッシュなギャルメイクとは異なる、柔らかな魅力が印象的です。
ファンからは「雰囲気いつもと違う！」「すごく可愛い」「あら可愛い」「姫すぎ」「いつものギャル感じゃない荒川さんもまた、良きです」「マジで可愛すぎる！」など、絶賛の声が集まりました。
ギャルメイクの自撮りショット普段はつけまつげを付けるといったギャルメイクが印象的な荒川さん。8日には「ディズニーシー 海と空がお姫様にしてくれたー」とつづり、自撮りショットを公開しました。カチューシャを着けたスタイルで、明るい雰囲気の1枚となっています。さまざまなスタイルを披露する投稿に、今後も注目が集まりそうです。
(文:五六七 八千代)