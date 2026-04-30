emmi×NIKE限定スニーカー登場♡洗練MOONSHOEの魅力

洗練されたデザインとスポーツのDNAを融合した特別な一足が登場。emmiがNIKEの名作「MOONSHOE」を日本限定で展開します。White・Yellow・Navyの3色は国内ではemmiのみで取り扱いという特別感も魅力♡日常のスタイルに軽やかな存在感をプラスしてくれる、今季注目のスニーカーです。

NIKEの伝統が息づく一足

「MOONSHOE」は、NIKE創業当時のレーシングスピリットを体現したアイコニックなモデル。パフォーマンスの歴史とファッション性を兼ね備えたデザインは、シンプルながらも存在感抜群です。

スピード感を感じさせるフォルムと軽やかな履き心地で、アクティブな日常はもちろん、タウンユースにも自然に溶け込みます。クラシカルな魅力とモダンなエッセンスが融合した一足です。

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emmi限定カラー＆商品詳細

今回登場する「WMOONSHOEOGSS」は、14,300円（税込）。サイズは23～25.5cmで展開されています。

カラーは3色展開。

・White（クリーンで洗練された印象）

・Yellow（コーデのアクセントになる華やかカラー）

・Navy（落ち着きと上品さを兼ね備えた万能カラー）

いずれも日本国内ではemmi限定取り扱い。人と差をつけたい方にもぴったりの特別なラインナップです。

購入方法と発売情報

オンラインでは4月25日(土)0:00より、emmiオフィシャルオンラインストアおよびUSAGIONLINEにて販売開始。

同日よりemmi全国直営店舗でも発売されます。人気が予想されるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

特別な一足で旬スタイルへ

emmiとNIKEが手がける「MOONSHOE」は、機能性とファッション性を兼ね備えた魅力的なスニーカー。限定カラーならではの特別感もあり、日常コーデをぐっと格上げしてくれます♡

軽やかな履き心地と洗練されたデザインで、春夏のスタイルをアップデートしてみてはいかがでしょうか。