emmi×NIKE限定スニーカー登場♡洗練MOONSHOEの魅力
洗練されたデザインとスポーツのDNAを融合した特別な一足が登場。emmiがNIKEの名作「MOONSHOE」を日本限定で展開します。White・Yellow・Navyの3色は国内ではemmiのみで取り扱いという特別感も魅力♡日常のスタイルに軽やかな存在感をプラスしてくれる、今季注目のスニーカーです。
NIKEの伝統が息づく一足
「MOONSHOE」は、NIKE創業当時のレーシングスピリットを体現したアイコニックなモデル。パフォーマンスの歴史とファッション性を兼ね備えたデザインは、シンプルながらも存在感抜群です。
スピード感を感じさせるフォルムと軽やかな履き心地で、アクティブな日常はもちろん、タウンユースにも自然に溶け込みます。クラシカルな魅力とモダンなエッセンスが融合した一足です。
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emmi限定カラー＆商品詳細
今回登場する「WMOONSHOEOGSS」は、14,300円（税込）。サイズは23～25.5cmで展開されています。
カラーは3色展開。
・White（クリーンで洗練された印象）
・Yellow（コーデのアクセントになる華やかカラー）
・Navy（落ち着きと上品さを兼ね備えた万能カラー）
いずれも日本国内ではemmi限定取り扱い。人と差をつけたい方にもぴったりの特別なラインナップです。
購入方法と発売情報
オンラインでは4月25日(土)0:00より、emmiオフィシャルオンラインストアおよびUSAGIONLINEにて販売開始。
同日よりemmi全国直営店舗でも発売されます。人気が予想されるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。
特別な一足で旬スタイルへ
emmiとNIKEが手がける「MOONSHOE」は、機能性とファッション性を兼ね備えた魅力的なスニーカー。限定カラーならではの特別感もあり、日常コーデをぐっと格上げしてくれます♡
軽やかな履き心地と洗練されたデザインで、春夏のスタイルをアップデートしてみてはいかがでしょうか。