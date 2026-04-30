ジャングリア沖縄、新大型ライドアトラクションが開業 最大48人乗車できる回転×傾斜×逆さ体験の“爽快絶叫系”「やんばるトルネード」【概要あり】
沖縄北部のテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」は29日から新大型ライドアトラクション「YAMBARU TORNADO（やんばるトルネード）」が開業した。
【画像】回転×傾斜×逆さの“爽快絶叫系”「やんばるトルネード」
やんばるトルネードは、大自然やんばるの渓谷が広がる「ジャングル エクストリームズ」エリアに誕生する、ライド直径約16メートルのパーク屈指の大型ライドアトラクション。心地よい風を切って回転しながら動き始めると、アトラクションはだんだんと傾き、最大高度約20メートルまで到達。やんばるの渓谷の上にそびえたつアトラクションから広大な大自然と青空の絶景を眺めながら、最高到達点では、体は完全に逆さまへ。やんばるの大自然を一望しながら、回転×傾斜×逆さ体験が楽しめる“爽快絶叫系”ライドとなっている。
先立って、やんばるトルネード先行体験会が開催された。当日は、地元住民約57人が参加。「初めて沖縄でこんなアトラクションを体験しました」「ジェットコースターで下る時のすごい爽快感があるじゃないですか。あれがもうずっと続いてる感じで、すごく楽しかったです」などの感想が寄せられた。
■『YAMBARUTORNADO（やんばるトルネード）』概要
タイプ：ライド アトラクション
エリア：ジャングルエクストリームズ
大きさ：ライド直径約16メートル
最大高度：約20メートル
最大乗車人数：48人
アトラクション利用基準：年齢4才以上、身長120センチ以上
【画像】回転×傾斜×逆さの“爽快絶叫系”「やんばるトルネード」
やんばるトルネードは、大自然やんばるの渓谷が広がる「ジャングル エクストリームズ」エリアに誕生する、ライド直径約16メートルのパーク屈指の大型ライドアトラクション。心地よい風を切って回転しながら動き始めると、アトラクションはだんだんと傾き、最大高度約20メートルまで到達。やんばるの渓谷の上にそびえたつアトラクションから広大な大自然と青空の絶景を眺めながら、最高到達点では、体は完全に逆さまへ。やんばるの大自然を一望しながら、回転×傾斜×逆さ体験が楽しめる“爽快絶叫系”ライドとなっている。
■『YAMBARUTORNADO（やんばるトルネード）』概要
タイプ：ライド アトラクション
エリア：ジャングルエクストリームズ
大きさ：ライド直径約16メートル
最大高度：約20メートル
最大乗車人数：48人
アトラクション利用基準：年齢4才以上、身長120センチ以上