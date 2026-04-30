機能もデザインも超優秀！3COINSの春のおでかけ満喫グッズ6選【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

ピクニックや旅行など、おでかけシーズン到来。あると便利なトラベルグッズが手頃な価格でゲットできるのが3COINSだ。担当者に人気アイテムを聞いてみたら、マルチで使える優秀アイテムが勢ぞろい。

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＜教えてくれた人＞

3COINS

広報

小林まりあさん

3COINSの店舗で店長業務を経験したのち、現在は本部で広報・SNS業務を担当。健康を気にしてマシンピラティスに通い始めたアラサーです。

＜Point＞

■持ち運びに便利！しかもマルチに活躍するアイテムが大注目

機能性の良さや便利さはもちろん、デザイン性などトータルで「モノのよさ」を求められていると感じます。ピンポイントでピクニックの時だけに使う、ではなくさまざまなシーンでマルチに使えるアイテムが人気となる傾向です。

1. 6本のドリンクをおしゃれに軽々運べる

3COINS

「ドリンクホルダー 6本用」（550円）

デザインにもこだわっているので、おしゃれピクニックやフォトジェニックな場所で一緒に写真に収めて楽しむのもおすすめ。折りたためて持ち運びやすいのも特徴です（小林さん）

缶やペットボトルはもちろん、蓋のないカップドリンクやちょっとしたフードの持ち運びにも便利なドリンクホルダー。荷物が多く、両手がふさがっているときも安心。2本用（330円）もあるので、ライフスタイルに合わせて選ぼう。

▲簡単に折りたためるので、収納時も場所をとらない。車に積みっぱなしにしておくのも◎

2. 旅行帰りのお土産が入らない問題を解決！

3COINS

「丈夫で濡れにくい 折りたたみ キャリーオンバッグ S」（330円）

折りたたむとコンパクトなので、旅行帰りに増えたお土産を入れるのにおすすめです。また濡れにくい＆大容量なので、海やプールなどのレジャーシーンにもぴったり（小林さん）

ビニール製で丈夫なうえ、キャリーケースに取り付け可能。マチは約20cmとキャリーに入らなかった荷物をたっぷり収納してくれる。使わないときは手のひらサイズに折りたためるので、ひとつあると安心。※5月上旬再入荷予定

▲前面のポケットはスマホなどすぐに取り出したいものの収納に。折りたたみ時のベルトは、バッグ使用時にはジャケットホルダーにも

3. 旅中も無理なくスマホを楽しみたい人に

3COINS

「どこでも挟める トラベルスマホホルダー」（330円）

どこでもスマホを快適に見ることができる優れもの。飛行機のデスクやスーツケースの持ち手など、さまざまな場所に取り付けられるので、隙間時間が充実！（小林さん）

移動中スマホスタンドが置けない環境でも、挟むだけで簡単にスマホを固定。ホルダーの向きや角度も自由に調整できるから、スマホ時間がストレスフリーに。子どもの動画視聴タイムにもぴったりのアイテム。

▲折りたためばカバンのポケットに収まるコンパクトさ

4. ショルダーポーチが椅子に早変わり！

3COINS

「折りたたみチェア」（880円）

ショルダーベルト付きで持ち運びもラクちんなので、テーマパークやアウトドア、音楽フェスなど、さまざまなシーンで活躍すること間違いなしです（小林さん）

収納ポーチがそのまま座面になる一体化デザインで、準備も片付けも簡単な折りたたみチェア。耐荷重は約100kgなので、もちろん大人も使用可能。長時間の待ち時間や外での休憩時の強い味方に。

5. ありそうでなかった！ シェアに最適、ポップコーンバッグ

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「ポップコーン用ジップバッグ 5枚セット」（330円）

お友だち同士や家族みんなでポップコーンをシェアできる、ありそうでなかった便利アイテム！ ショルダー付きなので、持ち歩く際の手間が省けてより一層楽しめると思います（小林さん）

持ち手とストラップが付いた、ポップコーンを持ち運ぶためのジップバッグ。テーマパークや映画館はもちろん、ピクニックやBBQなど大人数で集まる場面でも重宝されそう。5枚セットでカラフルなデザインも人気の理由。

6. 便利な調光グラスをプチプラでゲット

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「ボストンプラ調光サングラス」（1100円）

日差しが強くなるこれからの季節、特に人気のアイテムです。室内ではクリアレンズ、紫外線が当たると色が付くサングラスなので、室内でかけたままでも視界が暗くならず快適に過ごせます（小林さん）

紫外線量によってレンズの色が変化する、近年トレンドの調光レンズが1100円で買える！ ボストンタイプで男女問わず使いやすく、フレームはブラックとべっ甲風デザインの2カラーがラインナップ。

>> 特集【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号50-51ページの記事をもとに構成しています

＜文／GoodsPress編集部＞

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