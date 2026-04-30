カフェ・ド・クリエのチョコミント解禁♡爽快ドリンクでミン活スタート

少しずつ暑さを感じ始める季節にぴったりな、ひんやり爽快なドリンクが今年も登場♡カフェ・ド・クリエから、毎年人気のチョコミントシリーズが例年より早く解禁されます。ミントの清涼感とチョコの甘さが絶妙に重なり合う一杯は、気分をリフレッシュしたい日にぴったり。今季はさらに進化した味わいで、“ミン活”を楽しむ新しい体験が広がります♪

爽快感アップの新チョコミント

2026年4月28日（火）より販売される「ソルベージュ®爽快チョコミント」は、価格690～750円（税込）※店舗により異なります。

今回の新作は、なんと昨年比1.5倍のミント感を実現。すっきりとした清涼感が口いっぱいに広がり、暑さを感じ始める時期にぴったりの仕上がりです。

長年チョコミントを展開してきたカフェ・ド・クリエならではのバランス感で、ミント好きさんも満足できる一杯に仕上がっています。

※一部店舗ではお取り扱いがございません。

※店舗によって価格が異なります。

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ミルクアイスと食感のこだわり

このドリンクの魅力は、爽快感だけではありません。オリジナルの“ミントミルクアイス”を使用し、ミントの爽やかさにミルクのコクとやさしい甘みをプラス。

さらに、トッピングされたチョコレートのパリッとした食感がアクセントになり、デザート感覚で楽しめます。

まずはそのまま、次に混ぜながら味わうことで、変化する美味しさを堪能できるのも嬉しいポイントです。

今年は“ミン活”で楽しむ♪

今年のキーワードは「ミン活」。チョコミントを楽しむ新しいスタイルとして提案されています。

ミントの爽快感が際立つタイプや、チョコやミルクとのバランスを楽しむタイプなど、チョコミントにはさまざまな魅力が。

気分やシーンに合わせて楽しむことで、自分好みの味わいに出会えるのも醍醐味です。さっぱりしたい日やリフレッシュしたい時に、気軽に取り入れてみてはいかがでしょうか。

初夏にぴったりの爽やか時間を

爽快なミントとやさしい甘さのチョコが織りなす、カフェ・ド・クリエのチョコミントドリンク。ひと口飲むだけで気分がすっと軽くなるような、初夏にぴったりの一杯です♡

例年より早く楽しめるこの機会に、自分だけのお気に入りの味わいを見つけてみてください。涼やかなひとときを、ぜひ“ミン活”で楽しんでみてくださいね♪