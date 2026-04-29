シンガー・ソングライターのブルース・スプリングスティーンが、ホワイトハウス記者晩餐会で起きた発砲事件を受け、強いメッセージを発した。4月25日夜、ワシントン・ヒルトンで開催中だった同イベントの会場外で、武装した男が警備をすり抜けて発砲したものの、ドナルド・トランプ大統領や政権関係者、出席者に負傷者はいなかった。



【写真】銃撃事件翌日のライブ ステージ上から静かに語りかけるブルース・スプリングスティーン

長年にわたりトランプ大統領に批判的な姿勢を示してきたスプリングスティーンだが、「ランド・オブ・ホープ・アンド・ドリームス」ツアーのテキサス州オースティン公演で、安堵と祈りの言葉を口にした。スプリングスティーンは、「まず、海外にいる男女に祈りを捧げる。安全な帰還を願っている」と前置きし、「昨夜の出来事で、大統領も政権の誰も、出席者の誰一人として傷つかなかったことに感謝の祈りを送る」と語った。さらに、「意見が違ってもいい。権力を批判し、信念のために平和的に闘うことはできる。でも、どんな形であれ、この国に政治的暴力の居場所はない」と訴えた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）