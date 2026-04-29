俳優・堺雅人主演のＴＢＳ系連続ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」（日曜・後９時）の公式Ｘは２９日、５月１日に埼玉県行田市で予定していた撮影を天候不順のため中止し、５月８日に延期することを発表した。５月１日の撮影のエキストラ募集には約１万５０００人の応募があったことも明かし、５月８日のエキストラは新たに募集するとして応募ＵＲＬを掲載した。

２９日に更新されたＸでは「この度は短期間の募集にも関わらず、約１万５０００人の皆さま方からご応募をいただきました。ご多忙の中、番組制作へのご協力を誠にありがとうございます」と感謝。一方で「５月１日（金）に予定しております埼玉県行田市での撮影ですが、天候不順が予想されるため中止し、別日へ延期させて頂きます」とも報告した。

さらに「重要なお知らせとお願い」として「撮影日程について、この度募集していた内容と同じ撮影していた内容と同じ撮影を５月８日（金）に振り替えて実施します」と明記。「お手数かけて申し訳ございませんが、８日もご参加頂ける方は、新たな募集ＵＲＬを発行しておりますので、是非再応募お願いいたします」と告知した。

「ＶＩＶＡＮＴ」は２０２３年に放送されて大ヒット。続編は７月から２クール連続放送されることが発表されている。