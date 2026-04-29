5月1日は、阿波市・土柱の天然記念物指定を記念して定められた「土柱の日」です。



これを前に4月29日、現地で催しが行われました。



（記者）

「ゴールデンウィーク初日のきょう、阿波の土柱にも、多くの観光客が訪れています。ヤッホー」



阿波市の観光名所「阿波の土柱」。



断崖絶壁の前に、無数の土の柱がそびえ立つ景色は、アメリカ・ロッキー山脈などとともに「世界三大奇勝」と呼ばれています。





1934年5月1日には「国指定天然記念物」に指定され、地元の観光協会などは2022年、この日を「土柱の日」に定めました。（土柱ボランティアガイド・会北岡 晃さん（71））「100万年前にできた。讃岐山脈から吉野川に川が流れていく。そこに土が溜まる。堆積して積もっていく。地震とか地殻変動で持ちあがる。今度は雨が降ったりしたら、削られて、色んな事があって、100万円前にこんな地形ができた」（観光客）「きれい」「カッコいいですね」（観光客）「作ったものではなくて、自然にできたものでこんなにすごいものができるのが素晴らしい」29日の土柱は、とても賑やかでした。（観光客）「ヤッホー！！」（観光客）「ヤッホー！！」（観光客）「ヤッホー！！」29日は5月1日の「土柱の日」を前に、ボランティアガイドによる解説のほか、頂上の展望台から「やっほー」と大きな声で叫ぶと、記念の缶バッチが貰えるスタンプラリーが行われ、観光客らでにぎわっていました。このほか、地元の飲食店によるブースも賑わいを見せ、観光協会によりますと、29日は県内外からの500人を超える人が訪れたということです。