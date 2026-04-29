アンリ・シャルパンティエ母の日ギフト♡いちごフィナンシェで感謝を伝える

大切なお母さんへ、心からの「ありがとう」を届けたい方に♡アンリ・シャルパンティエから母の日限定コレクションが登場しました。希少ないちごを使った特別な焼き菓子や華やかなパッケージのギフトなど、見た目も味わいも魅力的なラインアップ。感謝の気持ちをやさしく伝えてくれる、上品なスイーツが揃っています。

幻のいちごを使った特別スイーツ

注目は「フィナンシェ・アソート〈ブーケ〉」1,620円（税込）。内容はフィナンシェ4個、いちごフィナンシェ4個。

神戸市北区で育てられた希少な「二郎いちご」を使用し、やさしい甘みとみずみずしい風味を楽しめます。

「ラング・ド・シャ・アソート〈ブーケ〉」2,484円（税込）は、フィナンシェ3個、いちごフィナンシェ3個、ラング・ド・シャ10個を詰め合わせた華やかなセット。

ブーケデザインのプリントが、母の日にぴったりの特別感を演出します。

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コラボギフトでさらに特別に

オンライン限定の「ラング・ド・シャ・アソート〈イニシャルミニタオル付き母の日ボックス〉」3,904円（税込）は、焼き菓子に加えAfternoonTeaLIVINGのミニタオル付き。

さらに「ラング・ド・シャ・アソートSブーケミニタオル付」4,484円（税込・送料込）も展開。フリル付きタオルが花束のようにラッピングされ、贈り物にぴったりの華やかさです。

店頭限定ケーキも見逃せない

「フルール・ド・ママン」3,888円（税込）は、花びらのようなデザインが印象的な母の日限定ケーキ。やさしさと愛情を表現した見た目で、特別なひとときを彩ります。

販売期間：2026年5月8日（金）～5月10日（日）

※無くなり次第終了

アンリ・シャルパンティエで想いを届けて♡

アンリ・シャルパンティエの母の日コレクションは、見た目の華やかさと上質な味わいで、特別な時間を演出してくれます。

希少ないちごを使ったスイーツやコラボギフトなど、贈る相手に合わせて選べるのも魅力。今年の母の日は、心に残る贈り物で感謝の気持ちを伝えてみてください♪