「swan song」の意味は？都市伝説に由来する表現です！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「swan song」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「最後の作品」でした！
普段は静かな白鳥が死ぬ直前になると美しく鳴く、という都市伝説に由来する表現です。
「swansong」という、1単語で使われることもあるんだとか。
「This show will serve as his swan song, as he plans to retire soon.」
（彼はもうすぐ引退する予定なので、このショーが彼の最後のパフォーマンスになるだろう）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部