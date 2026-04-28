「swan song」の意味は？都市伝説に由来する表現です！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「最後の作品」でした！

普段は静かな白鳥が死ぬ直前になると美しく鳴く、という都市伝説に由来する表現です。

「swansong」という、1単語で使われることもあるんだとか。

「This show will serve as his swan song, as he plans to retire soon.」

（彼はもうすぐ引退する予定なので、このショーが彼の最後のパフォーマンスになるだろう）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。