「もうそろそろ結婚できそうです！」エルフ荒川、大物女優監修コーデを披露！ 「オトナ荒川炸裂」
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは4月27日、自身のInstagramを更新。有名女性俳優が監修したコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。
【動画】エルフ荒川の大人っぽい姿
ファンからは「雰囲気ちがってかわいい」「魅せれる幅すっっごい！」「オトナ荒川炸裂」「完璧なスタイリング！」などの声が。また「結婚しちゃダメ」「結婚するなら俺と結婚してw」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】エルフ荒川の大人っぽい姿
井川遥さんが監修荒川さんは「井川遥さんがコーディネート、ヘア、してくださいました」と報告し、1本の動画を投稿。俳優の井川遥さんが監修したというコーディネートは、ジャケットもパンツもデニム生地で合わせたオールブルーのおしゃれなものです。ヘアアレンジもピンクのインナーカラー部分を後ろでまとめて編み込んだ、一手間を感じるデザイン。荒川さんも大満足の様子で「もうそろそろ結婚できそうです！」と宣言しています。
『THE夜会』で共演荒川さんと井川さんは、23日放送のバラエティー番組『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）で共演。その中で、井川さんと俳優でモデルの中条あやみさんが、荒川さんのコーディネートに挑戦しました。同日の番組公式X（旧Twitter）の投稿では、荒川さん、井川さん、中条さんが写るスタジオオフショットも公開しています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)