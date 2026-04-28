nana’s green teaコラボの抹茶パフェも！　セブン‐イレブンに抹茶アイス3種が登場

セブン‐イレブン・ジャパンは4月28日より、抹茶のアイス3商品を全国の店舗にて数量限定で発売します。

■「ナナズグリーンティー」とのコラボ商品も

「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」は、京都府産宇治抹茶を100％使用。抹茶のうま味・苦みとミルクアイスを組み合わせ、「抹茶ラテ」のような味わいを実現しました。

アイス部分には、抹茶を引き立てる隠し味の塩を取り入れています。コーンは黒糖入りとなっています。

「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」は、「nana’s green tea オリジナルブレンド 抹茶」に北海道産生クリームを合わせた抹茶アイスがベース。すっきりとした甘さのつぶあんや抹茶蜜、おもち、クッキークランチなど6種類の素材を重ねました。

「匠茶最中」は、京都府産宇治抹茶の「一番茶」を使用し、新芽ならではの香りとうま味が楽しめる最中アイスです。北海道産生クリームや沖縄県産和三盆を合わせたアイスと小豆甘納豆使用の餡を、最中で包み込んでいます。内側には、最中の食感を長持ちさせるためのチョコのコーティングを施しました。

■商品概要

商品名：セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク

価格：354.24円

メーカー：赤城乳業

商品名：ナナズグリーンティー 抹茶パフェ

価格：419.04円

メーカー：井村屋

商品名：匠茶最中

価格：375.84円

メーカー：森永製菓

発売日：4月28日〜順次

販売エリア：全国

（フォルサ）