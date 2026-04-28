田村亮、移動中に「クレーン転倒事故」…仕事遅刻も「ケガ人がいない事を祈る」SNSでは“現場の不備”指摘する声も

4月27日午前11時半、東京・品川区西五反田の建設現場で、土のうを吊り上げていたクレーン車が転倒、アーム部分が住宅の屋根を突き破る事故があった。

「転倒したのは13トンのクレーン車です。土のうを吊り上げた際にバランスを崩し、45度ほど傾いたことからクレーン車のアームの先端部分が、工事現場に隣接する民家の屋根を突き破りました。

幸い、民家の住民は外出していて無事だったということですが、この事故の影響で一部の車線が通行止めになるなど影響が出ました」（社会部記者）

この事故の発生直後、元お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号でタレントの田村亮が現場を通りかかり、そのときの様子を自身のXに投稿して話題になっている。

「亮さんが投稿したのは12時34分ですから、事故発生から1時間後です。

亮さんは《急いで仕事現場に向かおうと思ってタクシーの運転手さんに裏道を通って貰ったら渋滞。こんな裏通りが何故？渋滞と思っていたら、こんな事に。絶賛遅刻中だが、ケガ人がいない事を祈る》と投稿しています。

向かった先や仕事内容は明らかにされていませんが、現場への遅刻をさしおき、事故によるケガ人の心配をしたことから、“いかにも亮さんらしい”と関係者の間で語られています」（芸能記者）

亮が投稿した写真を見る限り、吊り荷を上げたときにクレーン車の車体を安定させる“アウトリガー”を出していない、あるいは不完全だったと推測されることから

《アウトリガー全張りしないからこうなる》

《アウトリガー出さないで旋回、しかも伸ばしてる》

など事故の原因を言及する声も寄せられていた。ケガ人がいなかったことには、亮もホッとしたことだろう。