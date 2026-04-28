お笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）が体調不良により当面の間休養に専念することを事務所の公式サイトで28日、発表した。

日村は24日深夜放送のTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）を欠席。2週連続の欠席となり、相方の設楽統は「体調不良。そんなたいしたことじゃないんだけど、熱が出ちゃって」と状況を説明していた。

ホリプロコムのサイトに掲載されたコメントは以下の通り。

平素よりバナナマンを応援いただき、誠にありがとうございます。

この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします。

今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります。

ファンの皆さま並びに関係者の皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

引き続きバナナマン、日村勇紀への温かいご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。なお、報道機関・メディアの皆さまにおかれましては、本人およびご家族への取材はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。