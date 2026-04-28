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前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が自身のYouTubeチャンネルで「【警告】これに当てはまる歯医者に通っているなら要注意！」を公開した。動画では「今すぐ転院すべきヤバい歯医者の特徴」を5つ挙げ、歯科業界の裏側と、患者が自らの歯を守るための具体的な見極め方を強く訴えかけている。



まず、避けるべき特徴の筆頭として「お口の中の詳細な資料を撮らない」歯医者を挙げた。治療前に全体を写すパノラマX線写真1枚だけで診断するのは「霧で視界不良の中、車を運転するようなもの」と危険性を指摘。質の高い医療を提供する医院では、口腔内を10分割にして撮影する「デンタルX線10枚法」という詳細なレントゲン写真の資料を示しつつ、詳細な記録を残さないのは「責任を取るつもりがないと公言しているのと同じだ」と断じた。



続いて、「絶対抜かない・絶対削らない」といった極端な方針を掲げる医院について、患者の本当の健康よりも「集客」を優先している証拠だと指摘。さらに、次亜塩素酸電解水を高額で販売するケースについても触れ、「物販で稼ぐのは筋が違う」と一蹴。「歯周病や虫歯を克服するために一番大切なのは、魔法の水ではなく患者さんが取り組む習慣の改善」だと語り、根本的な原因に向き合わない姿勢を問題視した。また、担当医が直接口腔内を見ずに治療方針を提示する医院は「工場のライン作業」に過ぎず、リスクが高すぎると警告している。



動画の終盤では、全ての治療費を開始時に「全額前金」で請求する医院の危険性について言及。医療には予想通りにいかないイレギュラーが多々あるため、最初から全額を確定させるのは「オーバートリートメントの嵐になっている可能性が高い」と警鐘を鳴らした。



前岡先生は、歯科医療において一度削ったり抜いたりした歯は「二度と元には戻らない『不可逆的なもの』」であると強調。医療倫理に欠けた歯医者を選ぶのは自らの寿命を縮める行為と同義だと語り、「最高の医療は治療を受けずに済むこと。そのために必要なのは、あなた自身の洞察力です」と視聴者に呼びかけ、自身の直感を信じて歯科医院を選ぶ重要性を伝えて余韻を残した。