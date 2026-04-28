簡単から本格まで！朝が待ち遠しくなる「フレンチトースト」レシピ集
週末ブランチの定番フレンチトースト
外はカリカリ、中はふわとろの食感が楽しめるフレンチトースト。実は、クックパッドでは毎週末検索数が上がる人気のレシピなんです。
そこで今回は、簡単なものから、本格的なものまで、フレンチトーストのバリエーションを集めてみました！ おうちでカフェ風メニューが楽しめるレシピをぜひ試してみてくださいね。
フォークで漬け込み時間をカット
食パンにフォークで小さな穴をあければ、短時間で卵液がしっかり染み込みます！ すぐにできるので、このレシピなら平日の朝にも作れそうです。
ソテーしたバナナをトッピング
卵液に砂糖を使わない代わりに、バターでソテーしたバナナとメイプルシロップで甘みをプラス！ 週末の朝食にぴったりのリッチなお味です。
ハム＆チーズで甘じょっぱ旨
ハムとチーズをサンドした食パンに、卵液を染み込ませて焼くクロックムッシュ風のレシピ。とろけるチーズとふわとろ食感のパンは相性ぴったりです。
一晩寝かせて本格的に！
バゲットを前日から卵液に漬け込んで、翌朝焼き上げる本格フレンチトースト。中までとろとろの食感がやみつきのおいしさです。
チョコレート味でデザート感アップ
卵液にココアパウダーを混ぜてチョコレート味のフレンチトーストに。生クリームやチョコソースをトッピングすれば、まるでお店のような贅沢な一品に。
いかがでしたか？ クックパッドに掲載されているレシピには、日々家庭料理を作っているユーザーの皆さんのアイデアや工夫がたくさん詰まっています。ユーザーの皆さんがシェアしてくれた“料理の知恵”を、ぜひこの機会に活用してみてくださいね。