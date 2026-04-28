簡単から本格まで！朝が待ち遠しくなる「フレンチトースト」レシピ集

週末ブランチの定番フレンチトースト

外はカリカリ、中はふわとろの食感が楽しめるフレンチトースト。実は、クックパッドでは毎週末検索数が上がる人気のレシピなんです。

そこで今回は、簡単なものから、本格的なものまで、フレンチトーストのバリエーションを集めてみました！ おうちでカフェ風メニューが楽しめるレシピをぜひ試してみてくださいね。

フォークで漬け込み時間をカット

食パンにフォークで小さな穴をあければ、短時間で卵液がしっかり染み込みます！ すぐにできるので、このレシピなら平日の朝にも作れそうです。









ソテーしたバナナをトッピング

卵液に砂糖を使わない代わりに、バターでソテーしたバナナとメイプルシロップで甘みをプラス！ 週末の朝食にぴったりのリッチなお味です。









ハム＆チーズで甘じょっぱ旨

ハムとチーズをサンドした食パンに、卵液を染み込ませて焼くクロックムッシュ風のレシピ。とろけるチーズとふわとろ食感のパンは相性ぴったりです。









一晩寝かせて本格的に！

バゲットを前日から卵液に漬け込んで、翌朝焼き上げる本格フレンチトースト。中までとろとろの食感がやみつきのおいしさです。









チョコレート味でデザート感アップ

卵液にココアパウダーを混ぜてチョコレート味のフレンチトーストに。生クリームやチョコソースをトッピングすれば、まるでお店のような贅沢な一品に。







いかがでしたか？ クックパッドに掲載されているレシピには、日々家庭料理を作っているユーザーの皆さんのアイデアや工夫がたくさん詰まっています。ユーザーの皆さんがシェアしてくれた“料理の知恵”を、ぜひこの機会に活用してみてくださいね。