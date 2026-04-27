2回以降は立ち直るも…6回途中6安打5失点で今季2敗目

【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）

カブスの今永昇太投手は26日（日本時間27日）、敵地で行われたドジャース戦に先発。5回1/3を投げ6安打5失点、6奪三振3四球で降板し、今季2敗目を喫した。防御率3.15。クレイグ・カウンセル監督は初回の投球に苦言を呈した。

立ち上がりにつかまった。先頭・大谷の四球と二盗などで1死一、三塁からパヘスの右犠飛で先取点を献上。ロハスの左越え2点二塁打もあり、2安打2四球で3失点した。

指揮官は「このチーム相手には四球を与えてはいけない。でも同時に彼ら（ドジャース打線）はいい球を投げさせること（投手の体力を消耗させること）ができる。初回は質のいい球が足りなかった。2四球を与え、ヒットも2本許した。（いきなり）追いかける展開になった」とため息交じりに話した。

その後は立ち直りの兆しを見せ、6回も続投。先頭のパヘスの右翼線二塁打、タッカーの四球などで1死二、三塁のピンチを招き、ラッシングに右前適時打を許したところで降板となった。

カウンセル監督も「間違いなくその後はいい投球をしていた。（2回から5回は）試合を作ってくれた」と話したが、初回の失点が最後まで響いた形となった。（Full-Count編集部）