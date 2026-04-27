「蓮舫批判で炎上、そして謹慎」朝日新聞を去った異色の記者が明かす“永田町の裏側”と“新聞社の限界”
―［インタビュー連載『エッジな人々』］―
政治系ネット番組に連日出演し、時に政治家とけんか腰の大激論を行う“新人”フリー記者をご存じだろうか？ 今年1月をもって朝日新聞を退職した今野忍氏だ。外資系コンサル大手から朝日新聞政治部記者に転身した経歴もさることながら、“朝日っぽくない”政治スタンスも異色。20年以上、政治取材に身を捧げてきた男の半生を“逆取材”した。
◆口の悪い“ポスト池上彰”
今、最も勢いのある政治ジャーナリストといえば、この人か。「選挙ドットコム」や「ReHacQ」などの政治系ネット番組に出ずっぱりの今野忍氏だ。今年1月末には23年間勤めた朝日新聞を退社。50歳の“新人”は、かつて内側にいたからこそ知る政治と報道の裏側を容赦なく語り始めた。なぜ彼は今、これほどまでに支持を集めているのか──。男の素顔を丸裸にした。
――毎日ネットでお顔を見ます。
今野：選挙ドットコムは毎日出演していて、ReHacQには週2回ほど呼んでもらってます。ネット中心ですが、最近は民放の仕事も増えてきました。ただ、原稿を書く仕事は全然手につかない状況で、辞めてから2か月で2本しか書けてない……。
――抜群のトーク力を発揮していますが、あれは昔から？
今野：いえいえ、昔は普通の目立たない学生でしたよ（笑）。
――どんな環境で育ったのか？
今野：横浜生まれで毎日新聞の販売店を営む父のもとで育ちました。中学は地元の公立校で“まじめな帰宅部”だったから同級生の僕への印象は薄いと思う。
――今の（※1）口の悪い今野さんからは想像もできませんね。
今野：そんなに口悪い!? でも、高校時代はおしゃべりなキャラだったかも。県立の進学校に通ったんだけど、尾崎豊にドハマりして勉強しなかったから、1年生のときのテストは学年でビリから3番目でした。2人休みだったから実質ビリ。その後2浪して中央大学に進学しました。
――朝日新聞記者だからエリートなのかと思ってました。
今野：全然ですよ！ 朝日には東大卒なんてゴロゴロいましたから、僕はゴロツキみたいなもの。でも、大学時代はバイトを頑張りましたね。2年生から住み込みの新聞奨学生をやったんです。毎日朝2時半に起きて朝日と日経新聞を配ってました。
◆アクセンチュアで学んだことが、記者生活に生きた
――新聞には縁があるけど、最初の就職先は異業種。
今野：外資系コンサルのアクセンチュアに入社しました。なんか、モテそうだなという浅い理由で（笑）。あの会社、すごいことに入社直後にシカゴで新人研修をやるんですよ。リムジンで迎えに来てくれて、アメックスのコーポレートカードが配られる。僕はそれでGUCCIのサングラスを買いました。でもね、すぐ気づいたんですよ。「俺はITと英語が好きじゃない」って。だから、入社2週間で転職を考えるようになっていた。
――早すぎません!?
今野：でも、結局2年は働いて、いくつかの省庁関係のプロジェクトにアサインしましたね。
――結局、モテました？
今野：僕は学生時代から付き合っていた彼女と、朝日に転職するタイミングで結婚しまして……今、子供3人いるんですよ。
――じゃあ、夜遊びもせず？
今野：そういう質問する!? ReHacQでも急に恋愛を語れと言われたときがあって、めちゃくちゃ焦ったんですよ……。高市政権は、維新が閣僚を送り込んでいないので、「結婚というより“同棲”的連立」みたいな恋愛話はできるんだけど（笑）。
――夜の街でもそのトーク力を発揮していたのかと……。
今野：だから、ないって！！
――では、コンサルでの経験は記者生活に役立った？
今野：いい質問ですね！ コンサルってとにかくロジックが重要で、そのためにはデータやファクトによる裏づけが不可欠でしょ？ それがないと、クライアントを納得させられないんだから。ところが、政治の現場ではしばしそうしたロジックが曖昧だったり、裏づけがない議論がなされている。イデオロギーばかりの記事はプロパガンダのようになりかねないのに。その点で、ファクトに基づくロジックの組み立て方をアクセンチュアで学べたのはよかったと思う。
政治系ネット番組に連日出演し、時に政治家とけんか腰の大激論を行う“新人”フリー記者をご存じだろうか？ 今年1月をもって朝日新聞を退職した今野忍氏だ。外資系コンサル大手から朝日新聞政治部記者に転身した経歴もさることながら、“朝日っぽくない”政治スタンスも異色。20年以上、政治取材に身を捧げてきた男の半生を“逆取材”した。
◆口の悪い“ポスト池上彰”
――毎日ネットでお顔を見ます。
今野：選挙ドットコムは毎日出演していて、ReHacQには週2回ほど呼んでもらってます。ネット中心ですが、最近は民放の仕事も増えてきました。ただ、原稿を書く仕事は全然手につかない状況で、辞めてから2か月で2本しか書けてない……。
――抜群のトーク力を発揮していますが、あれは昔から？
今野：いえいえ、昔は普通の目立たない学生でしたよ（笑）。
――どんな環境で育ったのか？
今野：横浜生まれで毎日新聞の販売店を営む父のもとで育ちました。中学は地元の公立校で“まじめな帰宅部”だったから同級生の僕への印象は薄いと思う。
――今の（※1）口の悪い今野さんからは想像もできませんね。
今野：そんなに口悪い!? でも、高校時代はおしゃべりなキャラだったかも。県立の進学校に通ったんだけど、尾崎豊にドハマりして勉強しなかったから、1年生のときのテストは学年でビリから3番目でした。2人休みだったから実質ビリ。その後2浪して中央大学に進学しました。
――朝日新聞記者だからエリートなのかと思ってました。
今野：全然ですよ！ 朝日には東大卒なんてゴロゴロいましたから、僕はゴロツキみたいなもの。でも、大学時代はバイトを頑張りましたね。2年生から住み込みの新聞奨学生をやったんです。毎日朝2時半に起きて朝日と日経新聞を配ってました。
◆アクセンチュアで学んだことが、記者生活に生きた
――新聞には縁があるけど、最初の就職先は異業種。
今野：外資系コンサルのアクセンチュアに入社しました。なんか、モテそうだなという浅い理由で（笑）。あの会社、すごいことに入社直後にシカゴで新人研修をやるんですよ。リムジンで迎えに来てくれて、アメックスのコーポレートカードが配られる。僕はそれでGUCCIのサングラスを買いました。でもね、すぐ気づいたんですよ。「俺はITと英語が好きじゃない」って。だから、入社2週間で転職を考えるようになっていた。
――早すぎません!?
今野：でも、結局2年は働いて、いくつかの省庁関係のプロジェクトにアサインしましたね。
――結局、モテました？
今野：僕は学生時代から付き合っていた彼女と、朝日に転職するタイミングで結婚しまして……今、子供3人いるんですよ。
――じゃあ、夜遊びもせず？
今野：そういう質問する!? ReHacQでも急に恋愛を語れと言われたときがあって、めちゃくちゃ焦ったんですよ……。高市政権は、維新が閣僚を送り込んでいないので、「結婚というより“同棲”的連立」みたいな恋愛話はできるんだけど（笑）。
――夜の街でもそのトーク力を発揮していたのかと……。
今野：だから、ないって！！
――では、コンサルでの経験は記者生活に役立った？
今野：いい質問ですね！ コンサルってとにかくロジックが重要で、そのためにはデータやファクトによる裏づけが不可欠でしょ？ それがないと、クライアントを納得させられないんだから。ところが、政治の現場ではしばしそうしたロジックが曖昧だったり、裏づけがない議論がなされている。イデオロギーばかりの記事はプロパガンダのようになりかねないのに。その点で、ファクトに基づくロジックの組み立て方をアクセンチュアで学べたのはよかったと思う。