里親さんの元へ行った猫ちゃんたちから届いた、驚きの写真。そこに写っていた「奇跡の形」が尊すぎると反響を呼んでいます。

話題の投稿は78万回以上表示され「ほんと素敵な写真ですね！可愛いがギュウギュウです」「幸せに暮らしているよと尻尾で表現してますね！良かったです」とのコメントが寄せられていました。

【写真：里親から送られてきた『猫の様子』を見たら、『２匹のしっぽ』が……『奇跡的な瞬間』】

幸せのお裾分け！2匹が作った「愛の形」

Xアカウント「弘前市 小野金商店＠猫だらけ展」に投稿されたのは、素敵すぎる奇跡の1枚です。

保護猫活動をしている投稿者さんの元に、里親さんから写真が届いたのだそう。そこには、2匹の猫ちゃんがくっついてクッションに座っている様子が。よくみると、2匹のしっぽがハートの形になっていたのだそう。

これはとても幸せで素敵な瞬間ですね。投稿者さんも、皆さんに見てもらいたいと投稿されたそうです。

そして、ハートシリーズ第2弾も投稿されました。別の里親さんから届いた写真には、2匹の猫ちゃんがおしりをくっつけてまったりする様子が。

なんと、猫ちゃんたちのシルエットがハートになっていました。里親さんの元で幸せに過ごす姿と、偶然のハートマーク。見ているこちらまで温かい気持ちになる投稿でした。

「ハート猫」に癒やされる人続出

猫ちゃんたちの奇跡の1枚を見たXユーザーたちからは「きれいなハート！色合いも対照的で素敵ですね」「ニャンとも縁起が良い写真」「猫団子の時点で萌えるのに！素敵な写真です。幸せ貰えますね」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「弘前市 小野金商店＠猫だらけ展」では、投稿者さんが行っている保護猫活動やお店の情報などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「弘前市 小野金商店＠猫だらけ展」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。