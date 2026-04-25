クリーム好き集合ーーーーッ！！【セブン-イレブン】豪快に頬張りたい♡「新作スイーツ」

【セブン-イレブン】から、溢れんばかりのクリームを堪能できる新作スイーツが登場しています。今回注目するのは、見た目も華やかなサンドイッチと、厚みのあるホイップが魅力のパンケーキ！ どちらも、ひと口食べるだけでクリームの存在感を存分に感じられそうな仕上がりに、驚くかも。クリーム好きさんは、特に要チェックです。

見た目も食感も楽しいデザートサンド

ふんわりとしたピンク色の生地にホイップクリームをたっぷりと挟み、カラフルなカラーチョコを振りかけた「よくばりサンド カラーチョコ & ホイップ」。インパクトのある見た目に、思わず手に取る人が多そうです。実食した@pan.oyatsuさんによると、「ホイップはナチュラルチーズが入っていて、こっくりコクありミルキー。口の中でまったり広がる」とのこと。散りばめられたカラーチョコのパリパリとした食感が程よいアクセントになり、最後まで楽しく食べ進められそうです。

ホイップたっぷりのふんわりパンケーキ

@pan.oyatsuさんが、「ようやく見つけて即買い」という「北海道牛乳のたっぷりホイップパンケーキ」。十字に入った切り込みからクリームがのぞき、どっしりとした存在感のあるスイーツです。@pan.oyatsuさん曰く、「ふわもちっとしたパンケーキ生地」「中央にむけてホイップクリームがこんもり、たっぷり」とのこと。クリームのなめらかな舌触りやパンケーキ生地の程よい甘さで、幸せ気分に浸れそう。食べ応えを重視する人も、満足できるかも。

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※こちらの記事では@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里