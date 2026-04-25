フジ『新しいカギ』Netflixで世界配信が決定 25日放送回から「とても光栄なこと」
フジテレビ系バラエティー番組『新しいカギ』が25日放送回より、Netflixにて世界配信されることが決定した。国内では、地上波放送終了後より配信、その後、世界に向けて順次配信となる。
【独占密着写真多数】FNS27時間テレビの様子
『新しいカギ』は、昨年10月、国際映像コンテンツ見本市「MIPCOM2025」（フランス）にて、世界最大級のグローバルプロダクションFremantle社とオプション契約を締結。先の人気企画「学校かくれんぼ」を「Vs School the Ultimate Hide and Seek」と題し、デンマーク向け制作・放送実現に向けて準備段階にある。国内のみならず、海外のコンテンツ市場でも注目を集める中、この度のNetflix世界配信が決定した。
Netflix配信が決定したことについて、矢崎裕明 （チーフプロデューサー）は、「番組開始以来、とにかく１人でも多くの方に見ていただきたいとの思いで今まで走ってきましたが、この度、Netflixで世界配信されるとのことで、番組としてその夢が叶うのがとても光栄です」とコメントした。
25日の放送では、今回は世界で活躍するNiziUを迎えて、カギメンバーが学校内の至るところに隠れて全校生徒とかくれんぼ対決を行う人気企画「学校かくれんぼ」をお届け。カギメンバーの母校で開催する「凱旋(がいせん)かくれんぼ」第２弾となり、今回は企画をけん引する長田の母校での開催とあって過去最大難易度のかくれんぼが繰り広げられた。『新しいカギ』を代表する人気企画の超重要回から、Netflixの配信がスタートする。
【独占密着写真多数】FNS27時間テレビの様子
『新しいカギ』は、昨年10月、国際映像コンテンツ見本市「MIPCOM2025」（フランス）にて、世界最大級のグローバルプロダクションFremantle社とオプション契約を締結。先の人気企画「学校かくれんぼ」を「Vs School the Ultimate Hide and Seek」と題し、デンマーク向け制作・放送実現に向けて準備段階にある。国内のみならず、海外のコンテンツ市場でも注目を集める中、この度のNetflix世界配信が決定した。
25日の放送では、今回は世界で活躍するNiziUを迎えて、カギメンバーが学校内の至るところに隠れて全校生徒とかくれんぼ対決を行う人気企画「学校かくれんぼ」をお届け。カギメンバーの母校で開催する「凱旋(がいせん)かくれんぼ」第２弾となり、今回は企画をけん引する長田の母校での開催とあって過去最大難易度のかくれんぼが繰り広げられた。『新しいカギ』を代表する人気企画の超重要回から、Netflixの配信がスタートする。