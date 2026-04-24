母の日のプレゼント選びに悩む方必見！お母さんがもらって嬉しいコスメ＆美容ギフト12選を、3千円〜1万円前後の価格帯別にご紹介します。ハンドクリーム・ボディケア・スキンケア・美顔器など、美容好きのお母さんにも喜ばれる“外さないプレゼント”を厳選しました♡デパコスから最新美容家電まで、要チェックです。

母の日に何を贈る？お母さんがもらって嬉しい花以外のプレゼントとは

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母の日に、お母さんや妻、パートナーへ贈り物をする際、何をプレゼントするか迷う方も多いはず。



定番のカーネーションの花もいいけれど、実用的なものや長く使えるものを贈りたいと考える方も多いのでは？



そこで今回は、母の日のプレゼントにおすすめのコスメ＆美容ギフト12選をご紹介！



3,000円／5,000円／8,000円／10,000円前後の価格帯・予算別に、お母さんが喜ぶプレゼントを厳選しました。



気兼ねなく贈れるプチギフトから、感度の高い美容ギフトまで、おすすめのシーンやお母さんのタイプも合わせて参考にしてみてくださいね。 2026年の母の日は5月10日（日）。母の日に、お母さんや妻、パートナーへ贈り物をする際、何をプレゼントするか迷う方も多いはず。定番のカーネーションの花もいいけれど、実用的なものや長く使えるものを贈りたいと考える方も多いのでは？そこで今回は、母の日のプレゼントにおすすめのコスメ＆美容ギフト12選をご紹介！3,000円／5,000円／8,000円／10,000円前後の価格帯・予算別に、お母さんが喜ぶプレゼントを厳選しました。気兼ねなく贈れるプチギフトから、感度の高い美容ギフトまで、おすすめのシーンやお母さんのタイプも合わせて参考にしてみてくださいね。

【予算・価格帯別】母の日におすすめのコスメ＆美容ギフト12選

母の日におすすめのコスメ＆美容ギフト12選 母の日におすすめのコスメ＆美容ギフト12選

母の日にお母さんがもらって嬉しい、コスメ＆美容ギフト12選をお届け！



定番のハンドクリームといったアイテムから、美容好きのお母さんにも刺さる、特別感のあるアイテムまでピックアップしました♡

【3,000円前後】SHISEIDO（資生堂）｜アルティミューン™ パワライジング ハンドクリーム

SHISEIDO（資生堂） アルティミューン™ パワライジング ハンドクリーム SHISEIDO（資生堂） アルティミューン™ パワライジング ハンドクリーム

毎日家事を頑張ってくれているお母さんへのプレゼントといえば、手肌をいたわるハンドクリーム。

定番アイテムなだけに、手持ちのアイテムと被りにくいものをセレクトするのがおすすめです。



SHISEIDO（資生堂）の『アルティミューン™ パワライジング ハンドクリーム』は、アルティミューン™美容液のスキンケア技術を踏襲したハンドクリーム。



乾燥などの外的ダメージから守り、なめらかで美しい手肌に導きます。



心地良いグリーンフローラルの香りがほのかに続き、晴れやかな気分をもたらしてくれるはず♡

◆発売・商品情報

ブランド名：SHISEIDO（資生堂）

商品名：アルティミューン™ パワライジング ハンドクリーム

種類：全1種

容量：50g

価格：3,080円（税込）※編集部調べ



発売中

【3,000円前後】Kailijumei（カイリジュメイ）｜フラワーブルーム バスボム（フローラルブーケの香り）

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バスタイムを少し特別な空間にしてくれる入浴剤は、母の日の贈り物に相応しいアイテム。



Kailijumei（カイリジュメイ）の『フラワーブルーム バスボム（フローラルブーケの香り）』は、ドライフラワーが入ったハート型のバスボムセットです。



ヒアルロン酸Naやナイアシンアミドなどの保湿成分を配合し、入浴後の肌にしっとりとしたうるおいを与えます。



高級感のあるロマンティックな缶のパッケージで、手に取るたびに癒しを与えてくれそう♡

◆発売・商品情報

ブランド名：Kailijumei（カイリジュメイ）

商品名：フラワーブルーム バスボム（フローラルブーケの香り）

種類：全1種

容量：30g×6個入り

価格：2,980円（税込）※編集部調べ



発売中

【3,000円前後】john masters organics（ジョンマスターオーガニック）｜THANK YOU リップ＆ヘアミルクギフト（巾着）

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john masters organics（ジョンマスターオーガニック）より、ギフトにぴったりのコスメセットをピックアップ。



限定パッケージのリップカーム（リップクリーム）と、ローズが香るヘアミルクのミニサイズが、ラッピング巾着に入ったギフトセットです。



リップクリームには「THANK YOU」のメッセージが入っており、感謝の気持ちを伝えるギフトにぴったり。



持ち歩きに重宝するミニサイズのコスメと、収納や旅行に使える巾着は、実用性の高さも魅力です。

ナチュラル・オーガニックコスメがお好きなお母さんにもおすすめですよ♪

◆発売・商品情報

ブランド名：john masters organics（ジョンマスターオーガニック）

商品名：THANK YOU リップ＆ヘアミルクギフト（巾着）

種類：全1種

容量：リップカーム 4g、ヘアミルク 30mL、ギフト巾着 1個

価格：3,465円（税込）※編集部調べ



発売中

【5,000円前後】Clé de Peau Beauté（クレ・ド・ポー ボーテ）｜ランジェットデマキアントヴィサージュ

Clé de Peau Beauté（クレ・ド・ポー ボーテ） ランジェットデマキアントヴィサージュ Clé de Peau Beauté（クレ・ド・ポー ボーテ） ランジェットデマキアントヴィサージュ

毎日忙しいお母さんに、メイク落としを楽にする“極上のクレンジングシート”のギフトはいかがでしょうか？



Clé de Peau Beauté（クレ・ド・ポー ボーテ）で人気の『ランジェットデマキアントヴィサージュ』は、ウォータープルーフのメイクや毛穴の奥の汚れまで素早く落としながら、肌にたっぷりのうるおいを与えてくれるクレンジングシートです。



疲れ切って寝落ちしてしまいそうな夜も、これだけやって寝れば罪悪感を帳消しに。

丁寧にスキンケアしたかのように、翌朝の肌に自信を与えてくれる名品です。

◆発売・商品情報

ブランド名：Clé de Peau Beauté（クレ・ド・ポー ボーテ）

商品名：ランジェットデマキアントヴィサージュ

種類：全1種

容量：50枚

価格：4,400円（税込）※編集部調べ



発売中

【5,000円前後】Dior（ディオール）｜ディオール アディクト リップ グロウ オイル

Dior（ディオール） ディオール アディクト リップ グロウ オイル Dior（ディオール） ディオール アディクト リップ グロウ オイル

ギフト映えする見た目でときめきを与えてくれる、Dior（ディオール）の新作リップをセレクト。



2026年1月1日（木）に発売された『ディオール アディクト リップ グロウ オイル』は、リップケアとメイク、プランパーの役割を併せ持つリップオイルです。



チェリーオイル*を贅沢に配合し、厚膜のぷっくりとしたツヤ感と濃密なリップケアを叶えます。



ナチュラル〜高発色のカラーから、煌めくパールが美しいスパークル質感のカラーまでラインナップ。

色選びに迷った場合は、定番の「001 ピンク」がおすすめです♡



* セイヨウミザクラ種子油 （保湿成分）

◆発売・商品情報

ブランド名：Dior（ディオール）

商品名：ディオール アディクト リップ グロウ オイル

種類：全15色（限定色含む）

容量：ー

価格：4,950円（税込）※編集部調べ



発売中

【5,000円前後】DECORTÉ（コスメデコルテ）｜AQ ブースティング トリートメント ヘアセラム

DECORTÉ（コスメデコルテ） AQ ブースティング トリートメント ヘアセラム DECORTÉ（コスメデコルテ） AQ ブースティング トリートメント ヘアセラム

しなやかで美しい髪を目指したいお母さんのために、DECORTÉ（コスメデコルテ）の最上級ライン「AQ」より、“髪の導入美容液”をピックアップ。



『AQ ブースティング トリートメント ヘアセラム』はシャンプーの後、トリートメントの前に、週に2〜3回のスペシャルケアとして使うウォーターベースのヘアセラムです。



贅沢なうるおいが髪の内部に浸透し、乾燥・摩擦・ヘアカラーなどによるダメージを補修。

サラッとした指通りと、毛先までしっとりとしたなめらかな髪へ導いてくれますよ。

◆発売・商品情報

ブランド名：DECORTÉ（コスメデコルテ）

商品名：AQ ブースティング トリートメント ヘアセラム

種類：全1種

容量：200mL

価格：5,830円（税込）※編集部調べ



発売中

【8,000円前後】JO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン）｜イングリッシュ ペアー＆フリージア ボディ＆ハンド ウォッシュ

JO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン） イングリッシュ ペアー＆フリージア ボディ＆ハンド ウォッシュ JO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン） イングリッシュ ペアー＆フリージア ボディ＆ハンド ウォッシュ

毎日のボディケアを特別にしてくれるJO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン）のボディウォッシュは、ギフト人気の高いアイテムです。



ブランド内でもファンの多い「イングリッシュ ペアー＆フリージア」の香りをセレクト。



熟したばかりの洋梨のみずみずしい香りを白いフリージアのブーケで包み込み、アンバー、パチョリ、ウッドで豊潤に仕上げられた香りが楽しめます。



甘美でフルーティーな香りで、バスタイムを優雅に演出してくれるはず♡

◆発売・商品情報

ブランド名：JO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン）

商品名：イングリッシュ ペアー＆フリージア ボディ＆ハンド ウォッシュ

種類：全3種

容量：100mL／250mL／500mL

価格：4,950円／8,250円／13,200円（税込）※編集部調べ



発売中

【8,000円前後】ReFa（リファ）｜リファイオンケアブラシプレミアム

ReFa（リファ） リファイオンケアブラシプレミアム ReFa（リファ） リファイオンケアブラシプレミアム

スタイリングにはもちろん、シャンプー・トリートメント時に使えるヘアブラシを贈って、“美髪ケアの新習慣”を提案するのもおすすめです。



『リファイオンケアブラシプレミアム』は高密度にピンが配置され、やみつきになる心地良い使用感で頭皮と毛穴をブラッシングできるヘアブラシ。



シャンプーを泡立てた状態で頭皮に沿うようにとかすことで、マッサージしながら地肌の汚れをかき出します。



さらにブラシ中央部のイオンプレートからイオンが発生し、美容効果も期待できると人気のアイテムです♡

◆発売・商品情報

ブランド名：ReFa（リファ）

商品名：リファイオンケアブラシプレミアム

種類：全3種（ローズゴールド／ホワイト／ブラック）

容量：1個

価格：8,500円（税込）※編集部調べ



発売中

【8,000円前後】GUERLAIN（ゲラン）｜アクア アレゴリア ボディローション ベルガモット

GUERLAIN（ゲラン） アクア アレゴリア ボディローション ベルガモット GUERLAIN（ゲラン） アクア アレゴリア ボディローション ベルガモット

美容やおしゃれの感度が高いお母さんには、特別感のあるボディローションのプレゼントはいかがでしょうか？



歴史的なフレグランスメゾンでもあるGUERLAIN（ゲラン）の『アクア アレゴリア ボディローション ベルガモット』は、貴重なベルガモットを原料としたグリーンフローラルの香り。

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GUERLAIN（ゲラン）を代表する香りのスタイル「ゲルリナーデ」を踏襲した、独特のビターな質感と上質な爽やかさが魅力です。



ほのかに香りが持続するので、お休み前のリラックスタイムはもちろん、日中のフレグランス代わりにも楽しんでもらえます♡

◆発売・商品情報

ブランド名：GUERLAIN（ゲラン）

商品名：アクア アレゴリア ボディローション ベルガモット

種類：全1種

容量：200mL

価格：9,350円（税込）※編集部調べ



発売中

【10,000円前後】DECORTÉ（コスメデコルテ）｜リポソーム アドバンスト リペアクリーム

DECORTÉ（コスメデコルテ） リポソーム アドバンスト リペアクリーム DECORTÉ（コスメデコルテ） リポソーム アドバンスト リペアクリーム

「スキンケアでご自愛してほしい」の気持ちとともに、美容のプロからも支持される名品クリームを贈るのもおすすめです。



DECORTÉ（コスメデコルテ）の『リポソーム アドバンスト リペアクリーム』は、美肌へのサイエンスを結集し、ナイト多重層バイオリポソーム®︎を搭載した、夜用エイジングケア*1クリーム。



1兆個*2のナイトカプセルが、眠っている間にハリ・ツヤ・弾力・うるおいへアプローチし、翌朝自信の持てる肌へと導いてくれます。



*1 年齢に応じたお手入れ

*2 1回の使用量1gとして算出（概算値）

◆発売・商品情報

ブランド名：DECORTÉ（コスメデコルテ）

商品名：リポソーム アドバンスト リペアクリーム

種類：全1種

容量：50g

価格：11,550円（税込）※編集部調べ



発売中

【10,000円前後】POLA（ポーラ）｜B.A ライト セレクター N

POLA（ポーラ） B.A ライト セレクター N POLA（ポーラ） B.A ライト セレクター N

美意識の高いお母さんには、高機能なUVクリームを贈ってみては？



POLA（ポーラ）で人気の『B.A ライト セレクター N』は、紫外線だけでなく、近赤外線・ブルーライト・マイクロダスト*カット成分を配合した、高機能な日焼け止め兼日中用クリームです。



紫外線を浴びることでハリベールが高まる処方で、立体感やハリ・弾力感を目指せます。



さらにファンデーションのノリやツヤ感のある仕上がりを高め、日中の美しさもサポート。



美へのこだわりが強いお母さんにも、自信を持っておすすめできるアイテムです。



* ポーラが付けた名称（排気ガス・工場の煙・チリホコリ等のPM2.5、黄砂、タバコの煙、花粉等）

◆発売・商品情報

ブランド名：POLA（ポーラ）

商品名：B.A ライト セレクター N

種類：全1種

容量：45g

価格：12,100円（税込）※編集部調べ



発売中

【10,000円前後】MYTREX（マイトレックス）｜SHAPE POINTER（シェイプ ポインター）

MYTREX（マイトレックス） SHAPE POINTER（シェイプ ポインター） MYTREX（マイトレックス） SHAPE POINTER（シェイプ ポインター）

美顔器や美容施術に興味があるお母さんには、流行中の「ペン型美顔器」のプレゼントがイチオシ！



“マッサージガン”で人気を博した美容・健康機器ブランドのMYTREX（マイトレックス）より、2026年3月3日（火）から『SHAPE POINTER（シェイプ ポインター）』が発売されました。



ポイントヘッドで「ポスポス」すれば、筋膜リリースやコリほぐしにアプローチ。

さらに微弱電流を発生するマイクロカレントヘッドが搭載され、ハリや弾力感を叶えるお手入れが可能です。



コンパクトで持ち歩きしやすいため、今まで美顔器を買っても続かなかったというお母さんにもおすすめですよ。

◆発売・商品情報

ブランド名：MYTREX（マイトレックス）

商品名：SHAPE POINTER（シェイプ ポインター）

種類：全1種

容量：1個（本体、携帯用ケース）

価格：12,980円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年3月3日（火）

販売場所：MYTREX（マイトレックス）取扱店舗、公式オンラインショップ

感謝の気持ちを込めて♡母の日にコスメ・美容ギフトを贈ってみては？

母の日 おすすめ プレゼント 美容ギフト＆コスメ 母の日 おすすめ プレゼント 美容ギフト＆コスメ

いかがでしたか？今回は、母の日におすすめのコスメ＆美容ギフト12選をご紹介しました。



人気のデパコスから最新の美顔器まで、お母さんがご自愛できるアイテムをピックアップ。



「自分では買わないけど、もらったら嬉しい」「高級感＆特別感がある」そんな風に喜んでもらえるギフトを厳選したので、プレゼント選びの参考にしてみてくださいね。



FORTUNE（ふぉーちゅん）では今回ご紹介したほかにも、さまざまなコスメ＆美容情報を特集しています。



2026年春夏新作コスメ（デパコス・プチプラ・海外コスメ）情報も更新しているので、こちらも合わせてご覧ください♡

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