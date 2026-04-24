あいのり･桃「もしかして…」ビフォーアフター公開で変化実感
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が23日、オフィシャルブログを更新。自身のヘアラインの変化に気づいたことを明かし、ビフォーアフター写真や過去の写真を公開。ファンから反響を呼んでいる。
この日、「もしかして…ハゲてたの…？！激的BEFORE AFTER」と題してブログを更新した桃。「こんなお宝が出てきた！！！！！！！」と部屋の片付け中に見つけたアイテムについて紹介し、「もらったまま、つかわないという、最強にもったいないことをしてしまっていた」とつづった。
これまで使用していなかった理由については「毛量が多いから、私には必要ないかな？？」としていたが、最近になり「後頭部の毛の量は多いんだけど…薄い部分は薄い」と気づいたといい、「なんか、知らぬ間に後退してる？」「こんなおでこ広かったっけ？？」と率直な心境を吐露。「やっぱ後退してる？！ってか、顔が長くなった。笑」と過去の写真と比較しながら変化を明かした。
その後、見つけたアイテムを実際に使用。「どう？！絶妙だけど、確実に良くなってる気がしない？？」と使用中の動画や使用前後のビフォーアフターの比較ショットを公開。変化を実感した桃は、「ちょっとだけ若々しくなるというか。やったー！！！笑」と満足げな様子を見せた。
最後は「これから使ってこーーーっと！！！！」と前向きにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「思ったよりもオデコが広いねぇ」「これ、いいですね！」「モモちゃんはハゲてないよ」「爆爆爆」「いいアイテム」「そんな商品があるなんて！」「私もそろそろ使わないとダメだな〜」「おでこ広いし薄横が薄いから毎日愛用してます」や「昔の桃さんめっちゃ可愛い」「いつものパッツンより前髪長めで流してるほうがいい！」「横顔もかわいい」「おでこ出してるほうが可愛い」「昔も今もかわいい！」「41歳に見えない若々しさで羨ましい」「おでこもめっちゃキュート」「桃ちゃんてよくみると辻
この日、「もしかして…ハゲてたの…？！激的BEFORE AFTER」と題してブログを更新した桃。「こんなお宝が出てきた！！！！！！！」と部屋の片付け中に見つけたアイテムについて紹介し、「もらったまま、つかわないという、最強にもったいないことをしてしまっていた」とつづった。
その後、見つけたアイテムを実際に使用。「どう？！絶妙だけど、確実に良くなってる気がしない？？」と使用中の動画や使用前後のビフォーアフターの比較ショットを公開。変化を実感した桃は、「ちょっとだけ若々しくなるというか。やったー！！！笑」と満足げな様子を見せた。
最後は「これから使ってこーーーっと！！！！」と前向きにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「思ったよりもオデコが広いねぇ」「これ、いいですね！」「モモちゃんはハゲてないよ」「爆爆爆」「いいアイテム」「そんな商品があるなんて！」「私もそろそろ使わないとダメだな〜」「おでこ広いし薄横が薄いから毎日愛用してます」や「昔の桃さんめっちゃ可愛い」「いつものパッツンより前髪長めで流してるほうがいい！」「横顔もかわいい」「おでこ出してるほうが可愛い」「昔も今もかわいい！」「41歳に見えない若々しさで羨ましい」「おでこもめっちゃキュート」「桃ちゃんてよくみると辻