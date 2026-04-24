俳優でフィギュアスケーターの本田紗来さん（19）が2026年4月19日、自身のインスタグラムを更新。入学式でのスーツ姿を披露した。

「入学式の時の写真です」

本田紗来さんは4月9日、インスタグラムで「2026年度 明治大学入学式」という看板をバックに、明治大学に入学したことを報告。「充実した大学生活にしていきます」と意気込んでいた。

4月19日の投稿では「入学式の時の写真です」といい、大きなリボンが印象的なスーツで微笑む姿と横顔ショットなど3枚の写真を投稿した。「あたたかく素敵なお友達や先輩方に出会うことができ、充実しています」と語り、「1日1日大切に、頑張りますっ」とつづっていた。

「皆様も無理せず自分自身の気持ちを大切にしてあげてくださいね」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、大きな白いリボンを合わせた黒いスーツを着用。髪の毛後ろでお団子にしたヘアスタイルで、白い壁をバックに笑顔をみせていた。3枚目では、笑顔の横顔ショットを披露していた。

この投稿には、「フォーマルな装いも素敵」「やばーーーい！！めっちゃかわいい」「爽やか」「綺麗」「良すぎる」といったコメントが寄せられていた。