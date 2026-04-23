5試合連発は1983年のロン・キトルに並ぶMLB記録

【MLB】Dバックス 11ー7 Wソックス（日本時間23日・アリゾナ）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、5試合連発となる10号を放った。球団タイ記録に並ぶ打棒爆発。一時の停滞を経て、チーム“15冠”と圧倒的な存在を見せている。

7回無死一塁で迎えた第4打席、相手右腕トンプソンが投じた初球を完璧に捉えた。打球は一直線に中堅方向へ伸びていき、特大の10号2ランとなった。打球速度110.2マイル（約177.3キロ）、飛距離451フィート（約137.5メートル）、角度29度を計測する会心の一撃だった。24試合での10号は、2018年の大谷翔平投手を抜く日本人最速記録でもあった。

ここまでの道のりも怒涛だった。メジャーデビューから3試合連発と最高の滑り出しを見せたが、その後は24打席連続ノーヒットと生みの苦しみを味わった。しかし、14日（同15日）のレイズ戦で5号を放って復調。16日（同17日）のアスレチックス戦から毎試合アーチを描き、ルーキーでは1983年のロン・キトルに並ぶメジャータイ記録となる5戦連発を記録した。

10本塁打はヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）に次ぐメジャー2位に浮上し、長打率.622とOPS1.026も同3位。すでに球界有数のスラッガーたる数字を残している。さらにチーム単位でみれば、村上の打棒は突出という言葉では足りないレベルになっている。

・得点：19

・安打：21

・本塁打：10

・打点：19

・四球：21

・打率：.256

・出塁率：.404

・長打率：.622

・OPS：1.026

・犠飛：1

・塁打：51

・敬遠：2

・ISO（長打率-打率）：.366

・四球率：20.2％

・AB/HR（本塁打率）：8.20

MLB公式サイトに掲載されている打撃スタッツのうち、村上は22日（同23日）時点で実に15部門でトップに立っている。再建中の若手中心チームとはいえ、メジャー1年目から村上のバットがいかに傑出しているかは一目瞭然だ。2年3400万ドル（約54億円）の契約は、早くもお買い得だったのかもしれない。（Full-Count編集部）