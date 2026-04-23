「leap of faith」の意味は？ついつい信じてしまうこと！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「根拠はないが相手を信頼すること」でした！

「leap of faith」は、証明できない事柄について、信じることを選択することを表すフレーズ。「愚行」というニュアンスがあります。

しかし「愚行／非論理的」のように否定的ニュアンスを持つ場合だけではなく、「信頼・信仰・思い切り」などの肯定的ニュアンスを持つ場合でも使われますよ。

「You've never taken a leap of faith?」

（君は理屈抜きになにかを信じたことがないのか？）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。