「leap of faith」の意味は？ついつい信じてしまうこと！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「leap of faith」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「根拠はないが相手を信頼すること」でした！
「leap of faith」は、証明できない事柄について、信じることを選択することを表すフレーズ。「愚行」というニュアンスがあります。
しかし「愚行／非論理的」のように否定的ニュアンスを持つ場合だけではなく、「信頼・信仰・思い切り」などの肯定的ニュアンスを持つ場合でも使われますよ。
「You've never taken a leap of faith?」
（君は理屈抜きになにかを信じたことがないのか？）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部