アップルの「折りたたみiPhone」にはカメラ機能に重要なボタンが搭載されると、海外にて報告されています。

リークアカウントのInstant Digitalによれば、折りたたみiPhoneは超薄型デザインかつ、eSIM専用になるとのこと。展開時には「iPhone Air」より、少なくとも1.1mmも薄くなるといいます。そして、本体には「カメラコントロールボタン」が搭載されるというのです。

折りたたみiPhoneのカメラコントロールは、人間工学的な理由で搭載されるようです。写真撮影や調整時にユーザーがデバイスをしっかりと保持したまま操作したり、場合によっては片手で操作したりすることが可能になるとしています。

アップルのチームは最近、中国の深センで競合ブランドの折りたたみ式スマートフォンの望遠ズーム機能をテストした模様です。ただし、初代の折りたたみ式iPhoneに望遠カメラが搭載される見込みはなく、背面に広角と超広角の2つのカメラを搭載すると予測されています。

折りたたみiPhoneは、まさにアップルにとって「ゲームチェンジャー」として投入されるはずです。それなら、カメラコントロールのボタンが搭載されるのも期待できるかもしれませんね。

Source: MacRumors

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