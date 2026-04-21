小松彩夏、１歳愛息子とベガルタ観戦「終始ご機嫌で…」
女優の小松彩夏が19日、オフィシャルブログを更新。１歳の愛息子とともにサッカー観戦を楽しんだ様子を公開した。
2023年７月に交際していた一般男性と結婚。結婚を機に拠点を仙台に移し、2025年１月28日に第１子となる男児を出産した小松。
この日、「ベガルタ観戦」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「昨日はベガルタを観にユアスタへ」と報告し、栃木シティ戦を観戦したことを明かした。「暖かくなり、心地よい観戦日和に」と当日の様子をつづった。
スタジアムで愛息子を抱っこした写真や試合の様子など複数の写真とともに「（赤ちゃん絵文字）終始ご機嫌で一緒に楽しんでくれました」と親子での観戦を明かした。
試合については、「私の地元でもある一関市出身の岩渕選手が２ゴールの大活躍！」と興奮気味に報告し、「５-０で見事な勝利！！」と喜び。さらに「これで11試合全勝」とチームの快進撃にも触れ、「ゴールシーンもたくさん見ることができて、素晴らしい試合でした」と満足げに振り返った。
試合後は七北田公園を散策したといい、「花々も綺麗に咲いていて、穏やかな時間を過ごせました」とリラックスしたひとときも報告。彩りの花が咲いた花壇をバックに 愛息子を抱っこひもで抱えた笑顔溢れる２ショットで、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お子さん可愛い」「観戦いいですね」などの声が寄せられている。
2023年７月に交際していた一般男性と結婚。結婚を機に拠点を仙台に移し、2025年１月28日に第１子となる男児を出産した小松。
この日、「ベガルタ観戦」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「昨日はベガルタを観にユアスタへ」と報告し、栃木シティ戦を観戦したことを明かした。「暖かくなり、心地よい観戦日和に」と当日の様子をつづった。
試合については、「私の地元でもある一関市出身の岩渕選手が２ゴールの大活躍！」と興奮気味に報告し、「５-０で見事な勝利！！」と喜び。さらに「これで11試合全勝」とチームの快進撃にも触れ、「ゴールシーンもたくさん見ることができて、素晴らしい試合でした」と満足げに振り返った。
試合後は七北田公園を散策したといい、「花々も綺麗に咲いていて、穏やかな時間を過ごせました」とリラックスしたひとときも報告。彩りの花が咲いた花壇をバックに 愛息子を抱っこひもで抱えた笑顔溢れる２ショットで、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お子さん可愛い」「観戦いいですね」などの声が寄せられている。