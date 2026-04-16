ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）のメッツ戦に、打者としてのスタメンは外れ、先発投手として出場する。投手のみで出場するのはエンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）のアスレチックス戦以来5年、1783日ぶりのこととなった。

ドジャースのスタメン発表を受け、X（旧ツイッター）では16日午前、「投手専念」が急上昇しトレンド入り。インターネット上では「サイ・ヤング賞狙える年になりそうですね」「投手専念も納得。ケガが悪化しないのが一番だし、今後また二刀流見られるの楽しみ」「5年ぶりの投手専念での登板は胸が熱くなりますね！！どんなピッチングを見せてくれるのか、とても楽しみです。特別な一日になりそうです！」「打者なし＝投手フルパワー怪物モード全開！メッツ、覚悟しろ」「こういう日も必要か。打撃は好調とまでは言えないし」などの声が上がっている。

この日は1947年4月15日に初の黒人選手としてデビューしたロビンソンの功績を称える「ジャッキー・ロビンソンデー」で、全球団の選手が背番号42を着用する。大谷の同日の登板は初めて。3月31日（同4月1日）ガーディアンズ戦以来、今季2勝目をかけてマウンドに上がる。

デーブ・ロバーツ監督（53）はメッツ戦の試合前会見で「数日前に肩甲骨、つまり右肩後ろ付近に死球を受けており、まだ多少の痛みがある。打撃に入ると、ケージでの準備など負担が増える。それを取り除いて、今日は一つのことに集中させる方が良いと、トレーナー、投手コーチ、自分で判断した。伝えたところ、本人も完全に理解していた」と説明した。