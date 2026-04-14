元巨人の江川卓氏が、１４日放送のＢＳフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜・後１０時）に出演する。

番組では２回にわたって、江川氏が自らの半生を総ざらいする。前編となる今回の放送では、少年期を過ごした静岡・天竜川での石投げで大物の片りんを見せていた逸話から紹介。栃木の中学に転校して、いきなりノーヒットノーランを達成した伝説を披露した。

作新学院高に入学後、１年生から大活躍して“怪物”というニックネームが誕生した当時の秘話についても語った。２年時には被安打ゼロのまま夏の栃木大会決勝に進み、甲子園出場を目前にしながら小山高に延長１１回でサヨナラ負け。運命を分けたスクイズの真相にも言及した。

人生で３回しかないという“最高の投球”についても振り返った。高校時代に対戦し、のちにプロで再会することになる元巨人・篠塚和典氏（当時銚子商）や元広島・達川光男氏（当時広島商）らによる驚きの証言も。ＭＣを務める徳光和夫氏とフジテレビ・遠藤玲子アナウンサーとの楽しい掛け合いも見どころで、エピソードが盛りだくさんの５５分間となっている。

２０２４年４月にスタートした同番組は、昭和のプロ野球を彩ったレジェンドＯＢが登場。徳光氏と遠藤アナが「伝説」をキーワードに当時の話を引き出す。２１日の放送では江川氏の後編を届ける。