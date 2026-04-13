列車98本運休し3万人超に影響 快速エアポートと人が接触 年齢不明の男性死亡 JR苗穂駅
札幌のＪＲ苗穂駅で４月１３日午後、男性が快速エアポートと接触し、死亡する事故がありました。
この影響で快速エアポートなど列車９８本が運休し、３万人以上に影響が出ました。
札幌市中央区北３条東１１丁目のＪＲ苗穂駅のホームで午後０時半ごろ、ＪＲの職員から「千歳方面行きの列車に人が衝突した」と消防に通報がありました。
小樽発ー新千歳空港行きの特別快速エアポート８２号と人が接触し、警察によりますと、年齢不明の男性が死亡したということです。
千歳線の札幌ー千歳間の上下線、函館線の札幌ー岩見沢間の上下線で一時、運転見合わせとなり、快速エアポート４５本を含む列車９８本が運休しました。
この事故の影響で空港に向かうバス乗り場ではー
（長野記者）「日中の運転見合わせとあり、影響は大きいようです。札幌駅前通りからバス乗り場まで、空港行きのバスを待つ人の長い列ができています」
（空港に向かう人）「乗り換え便があって、遅れることができない状態です」
（空港に向かう人）「ちょっとびっくりというか予想外」
（空港に向かう人）「（飛行機に）間に合うかちょっと不安です」
千歳線・函館線は午後２時半まえに運転を再開しましたが、ＪＲ北海道によりますと、およそ３万３０００人に影響が出たということです。