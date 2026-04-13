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気づかないうちに「心の洗脳」を受けているかも？「自分は何をしてもダメだ」と思い込む前に知るべきガスライティングのサイン

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ココヨワチャンネルが「まさか！あなたのそれ…心が洗脳されていますよ。人に支配された状態6選と対処法」を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyota氏が、身近な人間関係で発生する「ガスライティング（心の洗脳）」のサインと、その支配から抜け出すための具体的な対処法について解説している。



Ryota氏はまず、ガスライティングをごく身近な人間関係で発生する心の洗脳であると定義し、心が洗脳されている6つのサインを順に紹介した。1つ目のサインは「他の場所も同じだと思う」こと。劣悪な環境であっても、「お前は使えないから他に行っても同じだ」という言葉を鵜呑みにし、新しい環境へ踏み出せなくなる状態を指す。2つ目は、否定的な言葉を浴びせられ続けることで「自分は何をしてもダメだ」と思い込み、行動を起こせなくなることだという。



3つ目のサインとして挙げられたのは「常に誰かの機嫌を考えてしまう」状態である。不機嫌な態度で人をコントロールしようとする相手に対し、常に顔色をうかがうようになれば、それは「主従関係」に陥り、召使いのようになっている証拠だと指摘した。さらに、4つ目のサイン「自分の意見がなくなっている」について、支配者は相手を「操り人形みたいにしたい」のだと解説。行動や買い物の選択肢すら監視され、相手の意見を尊重しないとひどいことをされると思い込む危険性を警告した。



5つ目のサインは「自分の大切な内容を悪く見る」ことである。自分の趣味や恋人などを否定され続けることで認知が歪み、自分が大切にしていたものを嫌いになってしまう恐れがあるという。最後の6つ目は「相手の方が無条件で正しいと思う」ことだ。自分で考えることを放棄し、支配的な相手の意見に頼り切ってしまう状態であると説明した。



これらの洗脳状態から抜け出すための対処法として、Ryota氏は「証拠を取って誰かに相談する」ことの重要性を強調した。ガスライティングは被害者の正気を失わせる行為であるため、録音やチャット履歴などの客観的な記録を残し、常識的な第三者に相談することで、自分の心を守ることができると結論付けている。