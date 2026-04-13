通っている京都府南丹市立園部小学校の卒業式の日から行方不明になっている安達結希くん(11)の事件。4月12日、京都府警は新たに手がかりと思われる"物証"を得た。3月29日に小学校から西に約3キロの地点で発見された通学用の「ランリュック」とはまた別の山林で、結希くんが履いていたものと酷似した黒のスニーカーが見つかったのだ。

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靴が発見されたのは、リュックが見つかった場所から5キロ以上離れたひと気のない山奥だった。手がかりとなる着用品が、それぞれ異なる場所で見つかったことにより、現地では不安の声が聞かれる一方、学校側の対応の不備も改めて取り沙汰されている。

失踪当日の時系列を大手紙在阪記者が振り返る。

「3月23日の8時頃、結希くんは学校の敷地内まで父親の運転で送り届けられたとされている。このとき、父親の車は確認されているが、学校施設の防犯カメラには結希くんが車を降りる姿が映っていなかった。駐車場から校舎まではたったの150メートルですが、誰も結希くんを見ていない。

8時半には教室で健康観察が行われました。担任は欠席を認識したが、特に報告はしなかった。最終的に学校側が結希くんの家庭に欠席の確認連絡を入れたのは、午前11時45〜50分ごろだったといいます。この連絡を受けてようやく、110番通報をするに至った」

結希くんの欠席がわかってから家族に連絡するまでにかかったのは約4時間。学校側は4月6日夜、結希くんと同学年の児童の保護者に対して行った説明会で、経緯を説明している。

「結希くんの親は『出席管理アプリ』を通じて3月24日に欠席すると学校に伝えていた。担任らはこの欠席を"23日(卒業式)の欠席"と取り違えていたということです。

また関係者によれば当日は卒業式のため、通常の授業日とは教職員の配置や、児童の動きが異なっていました。出欠確認が遅れたのはルーティンとは違う動きがあったことも要因の一つでしょう」(同前)

NEWSポストセブンは"行方不明の発覚遅れ"の一因ともなった「出席管理アプリ」について現地で取材を試みた。小学校の保護者のひとりが、アプリの仕組みについてこう解説する。

"出席管理アプリ"の仕組み

「当日、急にお休みをもらう場合は親が8時15分までにアプリで"欠席"と送らないといけません。その時間を過ぎると画面に『受け付けできません』と表示されてしまい、アプリを通しての欠席連絡はできない。学校に直接、電話しないとだめなんです」

この保護者は学校側の対応に対する不満も口にした。

「アプリで欠席になっていないのに、教室に子どもが来なければ『なにかあったんじゃないか』と考えるのが普通ですよね？ いくら卒業式でバタバタしていたとはいえ、3時間以上も放置していたなんて。『もし自分の子どもだったら』と考えると、すごく怖いことですよ」

失踪から説明会が行われるまでは約2週間。保護者からは「説明が遅かったのでは」という声もあがっている。学校が説明会実施の方針を発表した4月3日、『京都新聞デジタル』では「非常に遅い対応。この間、子どもたちがどんな気持ちで待っていたのか考えてほしい」と憤る保護者の声が報じられている。

「教育委員会などによれば、学校がすぐに説明会を行わなかった理由は『府警の捜査に支障をきたさないよう、慎重に判断していたため』だったといいます」(前出・在阪記者)

園部小学校は再発防止策として健康観察の時点で児童の不在を確認した場合、理由を推測せず15分以内に保護者への連絡を徹底することや、防犯カメラの増設を挙げている。また説明会が行われた後日、保護者の要望などを受け、原則として所持が禁止されていたスマートフォンやGPS機器の持参についても許可したという。

前出の保護者が嘆く。

「初動が早ければ、もっと早く結希くんを見つけてあげられた可能性もあるわけですよね……。結希くんの帰りを待つご両親の気持ちを考えると、胸が痛いです」

結希くんの親族は言うまでもなく、保護者や友人たちも出口の見えない不安に沈んでいる。

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スコップを持った捜索員が山中に入っていく（4月9日撮影）