あの和菓子味も！無印で見つけた変わり種バウムクーヘン3選

シンプルなお菓子のイメージがある無印良品ですが、実はユニークな味のバウムクーヘンも豊富にそろっています。定番のチョコや紅茶だけでなく、和菓子やパンをイメージした変わり種フレーバーも人気です。

今回は、思わず試してみたくなる個性的なバウムクーヘンを3つ紹介します。おやつタイムや朝食にもおすすめです。

意外な組み合わせだけどめっちゃおいしい！

●不揃い 塩パン風バウム（250円）

人気の「塩パン」をイメージして作られた、ちょっと珍しいバウムクーヘン。ほんのり塩味を感じる生地にバターのコクが加わり、甘さと塩気のバランスが楽しめます。

SNSでは「無印さん！塩パン風バウム美味しすぎます」「塩バターが甘み引き立てて、めっちゃ美味しい」と大評判。スイーツでありながら、パンのような味わいも感じられるのが特徴。甘いだけのバウムとはひと味違う、クセになるフレーバーです。

●不揃い みたらし団子風バウム（250円）

もちもちとした食感の生地に、みたらし風味のゼリーをかけて仕上げています。甘じょっぱいみたらしの味わいを洋菓子のバウムクーヘンで表現した一品です。和菓子のような味わいとバウムのしっとり感が合わさり、和洋折衷のスイーツとして楽しめます。

SNSには「もちもちのバウムが新食感でおいしかった」「バウムとみたらしの組み合わせなんて大発見！」といったコメントが。おいしいうえに、お手頃価格なのも魅力です。

●不揃いバウム ブラン＆チーズ（220円）

小麦の外皮部分を使ったブラン生地にチーズの風味を合わせた、少し珍しいタイプのバウムクーヘン。香ばしいブランの風味にチーズのコクが重なり、甘すぎない味わいが特徴です。

「半分だけのつもりが全部食べちゃった」「無印のバウム系で一番うまい！」とSNSにコメントが。おやつとしてはもちろん、コーヒーや紅茶と合わせてゆったり楽しみたい一品。甘いお菓子が苦手な人にも食べやすいフレーバーです。

無印の「不揃いバウム」シリーズは、定番だけでなくユニークな味が多いのも魅力。定番フレーバーにちょっとマンネリを感じている人は、ぜひ変わり種バウムを試してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部