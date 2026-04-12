お笑いタレントのゆりやんレトリィバァが、4月11日にInstagramを更新し、一風変わった近影をアップして話題を集めている。

「ゆりやんさんがこの日公開したのは、部屋からひょっこり姿を現わし、自身の目から稲妻が放たれるという、ごく短い動画でした。ゆりやんさんらしい、変わった雰囲気の動画ですが、注目されたのはその体型。ゆりやんさんといえばふくよかなイメージで知られますが、かなりスリムになっていたのです」（スポーツ紙記者）

これにはコメント欄で、《めっちゃ痩せたね！びっくり》《ウエスト、細−い。益々の美しさに、脱帽です》《ユーリアン〜スリムなって素敵〜》といった声が相次いでいる。

ただ、ゆりやんの体型の変化を懸念する声もある。ある放送作家は、これまでの体型変化についてこう語る。

「ゆりやんさんは、身長159cmですが、もともと最盛期の体重は110kgほど。2020年に約40kgのダイエットに成功し、見違えるほどの姿が話題となりました。

きっかけは、2018年にテレビ番組のダイエット企画でトレーナーと出会ったことだそうです。ゆりやんさんが太ってしまった原因は、芸人の先輩たちと食事に行った際の “食べすぎ” だったようで、自身の健康も考えての挑戦でした」

ここまではよかったものの、今度は “仕事のため” に体重を増やす必要に迫られる。

「女子プロレスラー・ダンプ松本さんの半生を描いたNetflix配信のドラマ『極悪女王』で主演に抜擢されたのです。ゆりやんさんは役作りのために体重を40kg増やしています。

ドラマの配信は2024年ですが、キャスティングは2020年秋には決まっており、そこからトレーニングを始めたとのことです。ゆりやんさんは当時の役作りを『太るのってこんなに大変なんや』とラジオで明かしていますが、さらに撮影中に背中と腰を痛め、2週間の安静が必要となるアクシデントも起こしています」（同）

『極悪女王』の出演を経て、ゆりやんは再び約30kgの減量をおこない、2024年11月にはダイエットの経緯を記した書籍『じぶんBIG LOVE！ -ゆりやん体づくり本-』（集英社）を出版している。

「ゆりやんさんは短期間で急激な体重の増減を繰り返しているため、SNS上では、以前から『こんなに増減して大丈夫なのか』と、心配の声も聞かれます。

さらに、2024年12月からは活動拠点をロサンゼルスに移しており、体型はもちろん、生活環境にも急激な変化が訪れている様子です。精神・肉体面ともにダメージを受けていないといいのですが……」（同）

ゆりやんにはこれからも健康的な笑いを届けてほしいところだ。