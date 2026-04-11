リラックマテーマカフェ2026♡ごゆるり夢の旅アフタヌーンティー開催

ふんわり癒されるリラックマの世界観をそのまま楽しめるテーマカフェが登場♡アニメ放送開始を記念した「ごゆるり夢の旅」は、心ほどけるような空間とフォトジェニックなメニューが魅力です。ゆったりと流れる時間の中で味わうアフタヌーンティーは、自分へのご褒美にもぴったり。リラックマたちと過ごす特別なひとときを体験してみてください♪

癒しのアフタヌーンティーセット



メインとなる「森のアフタヌーンティーセット」は、税込2,890円（のんびりコーヒー・ほっこりティー）、税込2,990円（やすらぎハーブティー）、税込3,190円（木漏れ日のフルーツティー）の3種類。

リラックマ・コリラックマ・キイロイトリから選べるメインプレートは、セイボリーまたはケーキのいずれかを選択可能です。

セイボリーは卵サラダとラタトゥイユを包んだお食事系、ケーキはヨーグルトクリーム入りのドーム型スイーツ。

タコスタルト

生ハム＆チーズパンケーキ

みそグラタンタルト

桃のパンケーキ

切り株チョコケーキ

はちみつレモンタルト

さらにサイドプレートは全6種（タコスタルト、生ハム＆チーズパンケーキ、みそグラタンタルト、桃のパンケーキ、切り株チョコケーキ、はちみつレモンタルト）から3種類を選べる贅沢仕様です。

※同じプレートを選択することはできません。

※画像の組み合わせは一例です。

※本メニューは1名様分となります。

ドトールの母の日ギフト2026♡選べる癒しセットで感謝を届けよう

ドリンク＆特典も充実♡



のんびりコーヒー

ほっこりティー

やすらぎハーブティー

木漏れ日のフルーツティー

ドリンクは「のんびりコーヒー」「ほっこりティー」各税込990円、「やすらぎハーブティー」税込1,090円、「木漏れ日のフルーツティー」税込1,290円をラインナップ。ポット提供でゆったり楽しめます。

サイドドリンクはコーヒーやティー、オレンジ、コーラ、ジンジャーエールなど各税込690円。※ワンオーダー対象外です。

また事前予約（税込715円/1名）で利用しメニュー注文をすると、「ポストカード2枚セット（全1種）」をプレゼント。※画像はイメージです。特別な来店記念として嬉しい特典です♪

限定グッズ＆開催情報



ステッカー

缶マグネット

2連アクリルキーホルダー

ティースプーン

白雲石コースター

ティーマグカップ

カフェでは限定グッズも豊富に展開。ステッカー（ランダム6種）税込605円、缶マグネット（ランダム10種）税込715円、2連アクリルキーホルダー（ランダム4種）税込990円、ティースプーン（全4種）税込各1,100円、白雲石コースター税込1,320円、ティーマグカップ税込2,090円と、コレクションしたくなる可愛さです。

開催は東京（2026年4月23日～5月31日）、大阪（5月28日～6月28日）、愛知（5月29日～7月12日）。2026年4月6日（月）18:00より予約スタート。

※先着制となります。

※１申込につき、4席までのご予約が可能です。

©2026 SAN-X / チームリラックマ

ごゆるり癒し時間を満喫



リラックマテーマカフェは、見た目も味も楽しめる贅沢な空間♡選べるメニューや可愛いグッズ、予約特典まで充実しており、訪れるたびにときめきを感じられます。

忙しい毎日を忘れて、ゆったりとした時間を過ごしたい方にぴったり。大切な人とのお出かけや自分へのご褒美に、ぜひ“ごゆるり”と癒しの時間を体験してみてください♪