＜美容院行く前にチェック＞ こなれ度100点！【40・50代のトレンドヘア】ってこんなイケてる♡

「次はどんな髪形にしよう？」と悩んでいる人に向けて、40・50代におすすめのトレンドヘアをご紹介します。抜け感をプラスするレイヤーや、白髪を自然に馴染ませるハイライトなど、大人女性がマネしたいポイントがたくさん。こなれ感のある旬なヘアスタイルをピックアップしたので、ぜひ美容院に行く前にチェックしてみてください。

毛先の動きが軽やかなレイヤーカット

こちらのヘアスタイルは、レイヤーによる軽やかな髪の動きがポイント。細いハイライトが毛流れを強調しながら立体感を演出しています。長さがあるのでいざという時にはさっと結べるのも嬉しいポイント。アレンジ次第で幅広い雰囲気を楽しめそうです。

気分も明るくなりそうなハイライトボブ

明るいカラーが気分まで前向きにしてくれそうなハイライトボブ。ハイライトがアクティブな雰囲気の外ハネボブをより軽快な印象に導いています。気になる白髪を自然に馴染ませてくれるので、40・50代の大人女性にもぴったり。これからの季節に向けてガラッと印象を変えたい人にもおすすめです。

エッジを抑えたプチウルフ

ウルフの要素を取り入れたヘアスタイルも注目を集めています。トップとベースの差を控えめにしたプチウルフは大人もマネしやすいスタイル。トップを軽く巻いたりクセをいかしたり、ナチュラルな髪の動きをつけることでラフな雰囲気を演出。毛先が自然に外ハネするので、簡単にスタイリングできそうです。

小顔効果が期待できるショートボブ

トップはふんわり、襟足はすっきりと仕上げたメリハリのあるフォルムのショートボブ。スタイリストの@urano_kazuyukiさんによると、「丸に近いひし形を作っていくことで柔らかさ優しさが出る上に、小顔効果も出ます」というメリットもあるのだとか！

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※こちらの記事では@naokisakon様、@sakosakosakosako様、@kitadani_koujiro様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nakazono Sayuri