「gild the lily」の意味は？いたたまれない感情になること！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「余計な手を加える」でした！

「gild the lily」は「to gild refined gold, to paint the lily」＝「精製された金に金メッキをし、百合に色を塗る」というフレーズに由来する言葉。

不必要な飾りを施すことから「余計な手を加える」という意味を持つようになりました。

余計な手を加えて、本来の良さを失ってしまう状況を比喩的に表した表現ですよ。

「She sent her daughter to finishing school only to gild the lily.」

（彼女は娘を花嫁学校に入れたが、それは無用だった）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。