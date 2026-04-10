俳優キム・テヒョンとの再会を望む声続々！BTS・Vが30歳で制服姿に、ヒロイン“ジミン”との青春CMが話題

韓国のコーヒーチェーンCOMPOSE COFFEEが、専属モデルを務めるVを起用した新広告映像を公開し、ファンの関心を集めている。

同社は4月10日、新広告映像『その夜、僕たちのデカフェ』を公開したと発表。

【画像】“俳優キム・テヒョン”の熱演を振り返る

成長を続けるデカフェ市場の需要に合わせ、時間帯を問わず、誰でも気軽に楽しめるデカフェ商品を訴求する内容だ。

映像は短編映画のようなコンセプトで制作され、アナログ撮影技法を活用。高校時代、夜遅くまで勉強していたVと、ヒロインの間に、少しずつ芽生えていく淡い感情を描いたストーリーとなっている。なお一部のファンは、ヒロインを演じた女優パク・ジミンと、BTSメンバーのJIMINが同名である点にも注目している。

また、COMPOSE COFFEEは現在、低糖とデカフェを組み合わせた「オールデイオート」をはじめ、デカフェアメリカーノ、デカフェカフェラテ、デカフェバニララテ、デカフェドルチェラテ、デカフェヘーゼルナッツラテなど、計6種類のデカフェメニューを展開している。

（画像＝COMPOSE COFFEE）

今回の広告は短い映像ながらも、青春ドラマのような雰囲気が印象的だ。SNS上では「まるで映画のワンシーンみたい」「30歳でも制服違和感ない」「Vの演技が自然で引き込まれる」といった反応が相次いだ。

なかでも目立つのが、「俳優としてのVをまた見たい」といった声だ。Vは2016年から2017年にかけて放送された韓国ドラマ『花郎＜ファラン＞』に、俳優として出演したことがある。

その後は音楽活動を中心に活躍してきたが、今回の広告映像で見せた繊細な表情や感情表現に対し、ファンの間では「またドラマや映画で演じる姿を見たい」といったコメントが広がっている。

（写真＝KBS）『花郎＜ファラン＞』でのV

世界的アーティストとして活躍するVだが、今回の広告をきっかけに“俳優キム・テヒョン”への期待も改めて高まっているようだ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。